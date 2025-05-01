Самый вкусный молодой картофель с сыром и зеленью: делимся рецептом блюда для всей семьи

Молодой картофель можно готовить по-разному: варить и подавать с маслом и зеленью, а также жарить и тушить. Для яркого вкуса и нежной консистенции добавьте сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной молодой картошки с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

Молодой картофель – 1 кг

Соль

Чеснок – 2 зуб.

Укроп

Масло – 100 г

Масло растительное

Сыр Раклет – 150 г (или Гауда, Камамбер, Горгонзола, Эдам, Маасдам, Ементаль).

Способ приготовления:

1. Картошку варите около 15-20 мин. Слейте воду и уберите лишнюю влагу салфетками.

2. В сковороду влейте и добавьте масло. Всыпьте картофель и жарьте до золотистого цвета. В конце добавить измельченный чеснок и укроп.

3. На сковороде расплавьте сыр и при подаче вылейте в картофель.

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