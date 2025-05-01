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Самый вкусный молодой картофель с сыром и зеленью: делимся рецептом блюда для всей семьи
Молодой картофель можно готовить по-разному: варить и подавать с маслом и зеленью, а также жарить и тушить. Для яркого вкуса и нежной консистенции добавьте сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной молодой картошки с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- Молодой картофель – 1 кг
- Соль
- Чеснок – 2 зуб.
- Укроп
- Масло – 100 г
- Масло растительное
- Сыр Раклет – 150 г (или Гауда, Камамбер, Горгонзола, Эдам, Маасдам, Ементаль).
Способ приготовления:
1. Картошку варите около 15-20 мин. Слейте воду и уберите лишнюю влагу салфетками.
2. В сковороду влейте и добавьте масло. Всыпьте картофель и жарьте до золотистого цвета. В конце добавить измельченный чеснок и укроп.
3. На сковороде расплавьте сыр и при подаче вылейте в картофель.
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