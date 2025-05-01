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Самый вкусный молодой картофель с сыром и зеленью: делимся рецептом блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
480
Самый вкусный молодой картофель с сыром и зеленью: делимся рецептом блюда для всей семьи

Молодой картофель можно готовить по-разному: варить и подавать с маслом и зеленью, а также жарить и тушить. Для яркого вкуса и нежной консистенции добавьте сыр.

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Очень вкусный картофель с сыром

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной молодой картошки с сыром и зеленью.

Рецепт картофеля

Ингредиенты: 

  • Молодой картофель – 1 кг
  • Соль 
  • Чеснок – 2 зуб. 
  • Укроп
  • Масло – 100 г
  • Масло растительное 
  • Сыр Раклет – 150 г (или Гауда, Камамбер, Горгонзола, Эдам, Маасдам, Ементаль).

Способ приготовления: 

1. Картошку варите около 15-20 мин. Слейте воду и уберите лишнюю влагу салфетками.

Картофель для приготовления

2. В сковороду влейте и добавьте масло. Всыпьте картофель и жарьте до золотистого цвета. В конце добавить измельченный чеснок и укроп.

Картофель с маслом и зеленью

3. На сковороде расплавьте сыр и при подаче вылейте в картофель.

Готовое блюдо

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