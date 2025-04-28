Самый удачный маринад из минеральной воды для шашлыка из свинины: мясо будет очень сочным и мягким

Свиной шашлык лучше мариновать, по мнению кулинаров, лучше всего в маринаде из томатного сока, а также кефире и йогурта. Стоит отметить, что в майонезе мариновать мясо не стоит, если не хотите испортить его.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного маринада из минеральной воды для свиного шашлыка.

Ингредиенты:

свиной ошейок 2 кг

лук 3 шт

вода сильногазированная 1л

соль/перец по вкусу

горчица 1 ст.л.

уксус 3-4 ст.л.

лимонный сок 1 ст.л.

специи к шашлыку 1,5 ст.л.

лавровый лист 4 шт

масло 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Мясо промойте и порежьте на одинаковые квадратики примерно 3 см и сразу залейте газировкой и оставляем на 2-4 часа.

2. После слейте воду и добавьте нарезанный лук, добавляем в мясо. Порциями добавляем соль и перец, постоянно перемешайте и влейте уксус и лимонный сок, добавьте любимые специи, горчицу и снова хорошо перемешиваем, добавьте еще лавровый лист и накрываем пленкой, оставьте на 2-3 часа, но лучше на сутки.

3. Пожарьте шашлык!

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