Самый удачный маринад из минеральной воды для шашлыка из свинины: мясо будет очень сочным и мягким
Свиной шашлык лучше мариновать, по мнению кулинаров, лучше всего в маринаде из томатного сока, а также кефире и йогурта. Стоит отметить, что в майонезе мариновать мясо не стоит, если не хотите испортить его.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного маринада из минеральной воды для свиного шашлыка.
Ингредиенты:
- свиной ошейок 2 кг
- лук 3 шт
- вода сильногазированная 1л
- соль/перец по вкусу
- горчица 1 ст.л.
- уксус 3-4 ст.л.
- лимонный сок 1 ст.л.
- специи к шашлыку 1,5 ст.л.
- лавровый лист 4 шт
- масло 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Мясо промойте и порежьте на одинаковые квадратики примерно 3 см и сразу залейте газировкой и оставляем на 2-4 часа.
2. После слейте воду и добавьте нарезанный лук, добавляем в мясо. Порциями добавляем соль и перец, постоянно перемешайте и влейте уксус и лимонный сок, добавьте любимые специи, горчицу и снова хорошо перемешиваем, добавьте еще лавровый лист и накрываем пленкой, оставьте на 2-3 часа, но лучше на сутки.
3. Пожарьте шашлык!
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