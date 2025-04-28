УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Самый удачный маринад из минеральной воды для шашлыка из свинины: мясо будет очень сочным и мягким

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,2 т.
Как приготовить сочный шашлык

Свиной шашлык лучше мариновать, по мнению кулинаров, лучше всего в маринаде из томатного сока, а также кефире и йогурта. Стоит отметить, что в майонезе мариновать мясо не стоит, если не хотите испортить его. 

Видео дня
Маринад для шашлыка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного маринада из минеральной воды для свиного шашлыка. 

Рецепт маринада

Ингредиенты: 

  • свиной ошейок 2 кг
  • лук 3 шт
  • вода сильногазированная 1л
  • соль/перец по вкусу
  • горчица 1 ст.л.
  • уксус 3-4 ст.л.
  • лимонный сок 1 ст.л.
  • специи к шашлыку 1,5 ст.л.
  • лавровый лист 4 шт
  • масло 2-3 ст.л.

Способ приготовления: 

1. Мясо промойте и порежьте на одинаковые квадратики примерно 3 см и сразу залейте газировкой и оставляем на 2-4 часа.

Минеральная вода для мяса

2. После слейте воду и добавьте нарезанный лук, добавляем в мясо. Порциями добавляем соль и перец, постоянно перемешайте и влейте уксус и лимонный сок, добавьте любимые специи, горчицу и снова хорошо перемешиваем, добавьте еще лавровый лист и накрываем пленкой, оставьте на 2-3 часа, но лучше на сутки. 

Сколько мариновать шашлык

3. Пожарьте шашлык! 

Готовый шашлык

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: