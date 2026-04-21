Самый простой способ почистить аэрофритюрницу: жир просто растворится на глазах

Аэрофритюрница стала абсолютной королевой наших кухонь за последние годы. Мы используем ее для приготовления всего: от хрустящей картошки фри и сочной курицы до разогретой пиццы и даже десертов.

Но есть и другая сторона, которая проявляется после приготовления: чистка. После нескольких недель регулярного использования на дне корзины и сетке накапливается стойкая грязь – липкий слой пригоревшего жира и остатков пищи, который просто невозможно удалить обычным мытьем, пишет OBOZ.UA.

Большинство людей в отчаянии прибегают к агрессивным обезжиривателям или грубым проволочным губкам, что безвозвратно повреждает нежное тефлоновое покрытие. К счастью, существует решение, настолько простое и эффективное, что вы удивитесь, почему не подумали о нем раньше.

Секрет идеально чистой фритюрницы заключается не в вашей мускульной силе, а в разумном использовании тепла, которое прибор уже производит. Вместо того, чтобы замачивать корзину в раковине и чистить ее, воспользуйтесь трюком с паром.

В грязную корзину аэрофритюрницы налейте столько теплой воды, чтобы покрыть дно и сетку (примерно на два-три сантиметра высотой). Добавьте в воду щедрую порцию качественного средства для мытья посуды, которое хорошо растворяет жир.

Затем поставьте корзину обратно в прибор, включите его и установите температуру от 180 до 200 градусов Цельсия примерно на три-пять минут.

Горячая вода и мыльный раствор создадут сильный пар, который размягчит и удалит весь засохший жир и пригоревшие остатки пищи, не повреждая покрытие.

После завершения программы осторожно извлеките корзину – будьте осторожны, вода будет очень горячей! Просто вылейте грязную воду в слив и промойте корзину под проточной водой.

Вы заметите, что большая часть грязи просто соскользнула. Если вашей аэрофритюрницей очень запущено пользовались, и на ней все еще остались стойкие пятна, то на помощь приходит пищевая сода.

Сделайте густую пасту из пищевой соды и нескольких капель воды, нанесите ее на проблемные участки и оставьте на десять минут. Пищевая сода будет действовать как чрезвычайно нежный, натуральный скраб, который удалит последние следы грязи, а затем просто вытрите все мягкой губкой или салфеткой из микрофибры.

