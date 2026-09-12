Самый модный маникюр этой осени, который омолаживает руки: подойдет женщинам 50+

Ищете идею для дизайна ногтей на начало осени? В последнее время хитом среди зрелых женщин стали ногти очень интересного цвета. Это не красный и не розовый, а нечто среднее. Он хорошо сочетается с различными стилями, а также омолаживает руки.

Видео дня

Маникюр цвета спелого арбуза – это беспроигрышный способ визуально омолодить ваши руки. В отличие от классического насыщенного красного, этот оттенок балансирует между коралловыми тонами и девчачьим розовым. Это делает образ легким и менее резким, чем традиционные темные лаки, пишет OBOZ.UA.

Кроме того, этот цвет очень универсален и прекрасно смотрится сам по себе. Создание эстетичного маникюра не требует трудоемких украшений – достаточно просто покрыть ногтевую пластину однотонным, насыщенным оттенком. Также хорошей идеей будет сначала нанести прозрачное базовое покрытие.

Для тех, кто любит более выразительные стили, идеальным выбором станет маникюр омбре. Чтобы его создать, начните с окрашивания ногтя лаком цвета арбуза, затем с помощью спонжа нанесите красный цвет и завершите свободный край зеленой линией.

Арбузный оттенок невероятно универсален в стилизации — он идеально сочетает теплые и холодные тона. Лучше всего он смотрится с зелеными оттенками, включая мятный, лаймовый и фисташковый.

Он также хорошо сочетается с белым и бежевым. Прекрасно смотрится с пудрово-розовым. Те, кто предпочитает более темные цвета, могут дополнить его кобальтовым или темно-синим.

OBOZ.UA также предлагает варианты модного педикюра.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.