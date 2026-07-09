Самый ленивый знак зодиака, которому все дается легко и задачи решаются для них сами собой: кто же это

Звание самого ленивого знака, которому все при этом достается удивительно легко, астрологи обычно отдают Весам или Тельцу. Их подход к жизни кардинально отличается, но оба мастера избегать лишних усилий.

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Редакция AstroOboz делится информацией от астрологов, которые уточнили, что несмотря на лень, именно знак зодиака Весы всегда добиваются успеха.

Весы

Воздушный знак, искренне верящий, что жизнь должна приносить удовольствие. Они обладают невероятным шармом и дипломатичностью. Благодаря природному обаянию, умению нравиться людям и находить нужные связи, многие задачи (даже сложные) решаются для них сами собой, чужими руками.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.

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