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Самый элементарный заливной пирог на скорую руку с луком и сосисками: быстрый рецепт

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт пирога

Заливной пирог – лучшее блюдо для перекуса, а также он может быть альтернативой хлеба, пиццы. Тесто для пирога можно готовить из яиц, сметаны, кефира. А для начинки можно использовать любые продукты. 

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Вкусный заливной пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень быстрого в приготовлении заливного пирога с сосисками и капустой. 

Рецепт пирога

Ингредиенты: 

  • Яйца – 3 шт
  • Кефир жирный – 350 г
  • Мука – 280 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л. 
  • Соль – щепотка

Для начинки:

  • Капуста – 0,5 кг
  • Томатная паста – 1 ст. л. 
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Соль, перец, сахар
  • Сосиски
  • Лук зеленый 
  • Кунжут для посыпки

Способ приготовления: 

1. Сначала тушим капусту: шинкуем и выкладываем на сковороду с маслом. Жарим минут 10 в добавляем чеснок, специи и пасту. Тушим еще минут 5.

С какой начинкой приготовить пирог

2. Тесто: смешаем яйца с кефиром, добавим соль и разрыхлитель. Перемешаем и добавьте муку.

Приготовление пирога

3. Выкладываем половину теста в форму для запекания, сверху посыпаем сосисками. Выкладываем тушеную капусту и посыпаем луком. Сверху оставшееся тесто, посыпаем кунжутом и запекаем при 180 С 45 минут.

Готовый пирог

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