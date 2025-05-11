Самый элементарный заливной пирог на скорую руку с луком и сосисками: быстрый рецепт
Заливной пирог – лучшее блюдо для перекуса, а также он может быть альтернативой хлеба, пиццы. Тесто для пирога можно готовить из яиц, сметаны, кефира. А для начинки можно использовать любые продукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень быстрого в приготовлении заливного пирога с сосисками и капустой.
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт
- Кефир жирный – 350 г
- Мука – 280 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Соль – щепотка
Для начинки:
- Капуста – 0,5 кг
- Томатная паста – 1 ст. л.
- Чеснок – 3 зубчика
- Соль, перец, сахар
- Сосиски
- Лук зеленый
- Кунжут для посыпки
Способ приготовления:
1. Сначала тушим капусту: шинкуем и выкладываем на сковороду с маслом. Жарим минут 10 в добавляем чеснок, специи и пасту. Тушим еще минут 5.
2. Тесто: смешаем яйца с кефиром, добавим соль и разрыхлитель. Перемешаем и добавьте муку.
3. Выкладываем половину теста в форму для запекания, сверху посыпаем сосисками. Выкладываем тушеную капусту и посыпаем луком. Сверху оставшееся тесто, посыпаем кунжутом и запекаем при 180 С 45 минут.
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