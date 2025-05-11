Самый элементарный заливной пирог на скорую руку с луком и сосисками: быстрый рецепт

Заливной пирог – лучшее блюдо для перекуса, а также он может быть альтернативой хлеба, пиццы. Тесто для пирога можно готовить из яиц, сметаны, кефира. А для начинки можно использовать любые продукты.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень быстрого в приготовлении заливного пирога с сосисками и капустой.

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт

Кефир жирный – 350 г

Мука – 280 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Для начинки:

Капуста – 0,5 кг

Томатная паста – 1 ст. л.

Чеснок – 3 зубчика

Соль, перец, сахар

Сосиски

Лук зеленый

Кунжут для посыпки

Способ приготовления:

1. Сначала тушим капусту: шинкуем и выкладываем на сковороду с маслом. Жарим минут 10 в добавляем чеснок, специи и пасту. Тушим еще минут 5.

2. Тесто: смешаем яйца с кефиром, добавим соль и разрыхлитель. Перемешаем и добавьте муку.

3. Выкладываем половину теста в форму для запекания, сверху посыпаем сосисками. Выкладываем тушеную капусту и посыпаем луком. Сверху оставшееся тесто, посыпаем кунжутом и запекаем при 180 С 45 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: