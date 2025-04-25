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Самый бюджетный салат из пекинской капусты на каждый день и для праздничного стола: рецепт блюда
Пекинская капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных и легких салатов. К тому же он отлично сочетается со всеми овощами, а также мясом, сырами, морепродуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты.
Ингредиенты:
- пекинская капуста
- огурец
- колбаса, ветчина, филе
- яйца
Для заправки:
- греческий йогурт
- зеленый лучок
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Мелко нарежьте капусту, огурцы и мясо.
2. Смешайте йогурт, порезанный лук, специи и перемешайте.
3. Добавьте к овощам соус, перемешайте салат и можно есть.
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