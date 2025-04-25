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Самый бюджетный салат из пекинской капусты на каждый день и для праздничного стола: рецепт блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,3 т.
Самый бюджетный салат из пекинской капусты на каждый день и для праздничного стола: рецепт блюда

Пекинская капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных и легких салатов. К тому же он отлично сочетается со всеми овощами, а также мясом, сырами, морепродуктами.

Видео дня
Легкий и вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • пекинская капуста
  • огурец
  • колбаса, ветчина, филе 
  • яйца

Для заправки:

  • греческий йогурт
  • зеленый лучок
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Мелко нарежьте капусту, огурцы и мясо.

Капуста для блюда

2. Смешайте йогурт, порезанный лук, специи и перемешайте.

Приготовление салата

3. Добавьте к овощам соус, перемешайте салат и можно есть.

Готовый салат

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