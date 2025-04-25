Самый бюджетный салат из пекинской капусты на каждый день и для праздничного стола: рецепт блюда

Пекинская капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных и легких салатов. К тому же он отлично сочетается со всеми овощами, а также мясом, сырами, морепродуктами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты.

Ингредиенты:

пекинская капуста

огурец

колбаса, ветчина, филе

яйца

Для заправки:

греческий йогурт

зеленый лучок

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Мелко нарежьте капусту, огурцы и мясо.

2. Смешайте йогурт, порезанный лук, специи и перемешайте.

3. Добавьте к овощам соус, перемешайте салат и можно есть.

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