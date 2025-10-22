Самые вредные часть курицы от которых нужно отказаться, но все их покупают и едят: топ 3

Куриное мясо считается очень вкусным, полезным, диетическим продуктом, которое может быть основой для многих блюд, например, отбивных, салатов, котлет. Еще например, филе, голени можно просто очень вкусно запечь.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится полезными советами от специалистов, от которых частей курицы нужно отказаться и что это именно за части.

И это куриная кожа

Она содержит высокий уровень холестерина и жира, а также в ней могут быть остатки хлора, которые используются для придания несвежим тушкам товарного вида. Также куриная кожа содержит до 40% жира, что способствует повышению уровня "плохого" холестерина (LDL) в крови.

Потенциальная угроза бактериального заражения

На куриной коже часто обнаруживают сальмонеллу и кампилобактер – бактерии, которые могут вызвать серьезные кишечные инфекции. Недостаточная термическая обработка только усиливает риск отравлений.

Поэтому специалисты рекомендуют употреблять любую часть курицы только после того, как с нее будет снята кожа.

Крылья

Крылья – это одни кости с кожей и никакой пользы они не несут, ни витаминов, ни полезных элементов.

Среди внутренностей самыми вредными считаются куриные легкие

В них могут быть такие бактерии, как листерия, плохо поддающаяся термической обработке, и этом может быть очень опасно для организма человека.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: