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Самые вкусные и сочные котлеты: рассказываем, из каких двух видов мяса их приготовить

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
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Самые вкусные и сочные котлеты: рассказываем, из каких двух видов мяса их приготовить

Котлеты можно готовить из любого мяса, но вкуснее всего будет если смешать несколько видов мяса, например, филе и свинину. А для яркого вкуса добавьте специи, жареный лук, чеснок. 

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Сочные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных котлет из свинины и говядины. 

Рецепт котлет

Ингредиенты: 

  • Мясо на фарш (говядина или свинина, или 50/50) – 500-600 г 
  • Белый хлеб – 300 г
  • Молоко или вода – 200 мл
  • Лук – 1 крупный или 2 средних
  • Соль – 1,5 ч. л.
  • Черный перец – по вкусу
  • Масло – для жарки для жарки
  • Панировочные сухари – для обкатки

Способ приготовления: 

1. Замочить хлеб молоком или водой и дать размокнуть 10-15 минут. Лук пропустите через мясорубку.

Хлеб для фарша

2. Смешайте все ингредиенты: фарш, лук, батон и специи. Тщательно вымесите фарш до однородной, липкой массы.

Фарш для котлет

3. Сформируйте котлеты руками, слегка влажными. И обкатайте в панировочных сухарях. Обжарьте с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки (по 3-4 минуты с каждой стороны).

Сколько жарить котлеты

4. Затем накрыть крышкой и протушить 5-7 минут на минимальном огне или довести в духовке 10-15 минут при 180°C.

Готовые котлеты

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