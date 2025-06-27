Самые вкусные и сочные котлеты: рассказываем, из каких двух видов мяса их приготовить
Котлеты можно готовить из любого мяса, но вкуснее всего будет если смешать несколько видов мяса, например, филе и свинину. А для яркого вкуса добавьте специи, жареный лук, чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных котлет из свинины и говядины.
Ингредиенты:
- Мясо на фарш (говядина или свинина, или 50/50) – 500-600 г
- Белый хлеб – 300 г
- Молоко или вода – 200 мл
- Лук – 1 крупный или 2 средних
- Соль – 1,5 ч. л.
- Черный перец – по вкусу
- Масло – для жарки для жарки
- Панировочные сухари – для обкатки
Способ приготовления:
1. Замочить хлеб молоком или водой и дать размокнуть 10-15 минут. Лук пропустите через мясорубку.
2. Смешайте все ингредиенты: фарш, лук, батон и специи. Тщательно вымесите фарш до однородной, липкой массы.
3. Сформируйте котлеты руками, слегка влажными. И обкатайте в панировочных сухарях. Обжарьте с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки (по 3-4 минуты с каждой стороны).
4. Затем накрыть крышкой и протушить 5-7 минут на минимальном огне или довести в духовке 10-15 минут при 180°C.
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