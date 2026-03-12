Самые опасные сковороды, на которых категорически нельзя готовить еду: топ-3

Сковорода – самый удобная посуда для приготовления еды, но нужно помнить, что не все продукты можно готовить на сковородах, а особенно нужно следить, не повреждено ли покрытие.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится полезными советами и перечнем из сковород, которые не подходят для приготовления еды.

Основные типы сковород, в которых нельзя/нежелательно жарить еду

Поврежденный тефлон/антипригарное покрытие

Если покрытие стерлось или поцарапано, в пищу попадают вредные соединения. Использовать их опасно для здоровья. Не подходит для жарки стейков, рыбы (не образуется корочка) и кислых продуктов (томаты, вино, лимонный сок), которые разрушают покрытие.

Тонкая алюминиевая без покрытия

Быстро деформируется, продукты пригорают неравномерно, алюминий может попасть в пищу.

Эмалированная с трещинами/сколами

Открытый металл окисляется, а эмаль может содержать токсичные примеси.

Чугунная сковорода

Не рекомендуется жарить нежную рыбу (прилипает) и готовить кислые соусы (кислота реагирует с чугуном, придавая металлический привкус).

Также на OBOZ.UA сообщалось, какие взрывоопасные продукты категорически нельзя греть в микроволновке.