Самые опасные сковороды, на которых категорически нельзя готовить еду: топ-3
Сковорода – самый удобная посуда для приготовления еды, но нужно помнить, что не все продукты можно готовить на сковородах, а особенно нужно следить, не повреждено ли покрытие.
Редакция FoodOboz делится полезными советами и перечнем из сковород, которые не подходят для приготовления еды.
Основные типы сковород, в которых нельзя/нежелательно жарить еду
Поврежденный тефлон/антипригарное покрытие
Если покрытие стерлось или поцарапано, в пищу попадают вредные соединения. Использовать их опасно для здоровья. Не подходит для жарки стейков, рыбы (не образуется корочка) и кислых продуктов (томаты, вино, лимонный сок), которые разрушают покрытие.
Тонкая алюминиевая без покрытия
Быстро деформируется, продукты пригорают неравномерно, алюминий может попасть в пищу.
Эмалированная с трещинами/сколами
Открытый металл окисляется, а эмаль может содержать токсичные примеси.
Чугунная сковорода
Не рекомендуется жарить нежную рыбу (прилипает) и готовить кислые соусы (кислота реагирует с чугуном, придавая металлический привкус).
Также на OBOZ.UA сообщалось, какие взрывоопасные продукты категорически нельзя греть в микроволновке.