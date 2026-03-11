Какие взрывоопасные продукты категорически нельзя греть в микроволновке: ответ от специалистов

Микроволновка – отличная "помощница" на кухне. Но, нужно знать, как правильно ее мыть, а также, что еще важнее – какие продукты и посуду в ней категорически нельзя нагревать, так как это очень опасно.

Редакция FoodOboz делится полезными советами от специалистов, что категорически нельзя греть в микроволновке.

Основные категории запрещенных предметов

Металлы и материалы с металлами:

Фольга, посуда с металлическими ободками или рисунками, термокружки.

Взрывоопасные продукты

Яйца в скорлупе, продукты с плотной кожицей (томаты, сосиски, виноград) — могут "выстрелить".

Продукты, которые могут воспламениться

Сухофрукты, сухие крупы/макароны, острый перец.

Посуда

Хрусталь, тонкий пластик, дерево.

Взрыв и загрязнение

Яйца и закрытые контейнеры разрываются из-за давления пара.

Пожар и порча прибора

Металл вызывает искрение, что может сжечь магнетрон.

Потеря свойств

Бактерии в кисломолочных продуктах погибают, мед теряет лечебные свойства, а замороженное мясо покрывается бактериями, если все эти продукты греть в микроволновке.

