Какие взрывоопасные продукты категорически нельзя греть в микроволновке: ответ от специалистов
Микроволновка – отличная "помощница" на кухне. Но, нужно знать, как правильно ее мыть, а также, что еще важнее – какие продукты и посуду в ней категорически нельзя нагревать, так как это очень опасно.
Редакция FoodOboz делится полезными советами от специалистов, что категорически нельзя греть в микроволновке.
Основные категории запрещенных предметов
Металлы и материалы с металлами:
Фольга, посуда с металлическими ободками или рисунками, термокружки.
Взрывоопасные продукты
Яйца в скорлупе, продукты с плотной кожицей (томаты, сосиски, виноград) — могут "выстрелить".
Продукты, которые могут воспламениться
Сухофрукты, сухие крупы/макароны, острый перец.
Посуда
Хрусталь, тонкий пластик, дерево.
Взрыв и загрязнение
Яйца и закрытые контейнеры разрываются из-за давления пара.
Пожар и порча прибора
Металл вызывает искрение, что может сжечь магнетрон.
Потеря свойств
Бактерии в кисломолочных продуктах погибают, мед теряет лечебные свойства, а замороженное мясо покрывается бактериями, если все эти продукты греть в микроволновке.
