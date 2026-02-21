Самые депрессивные знаки зодиака. Как им помочь?

Астрологи выделяют знаки зодиака, которые наиболее склонны к меланхолии и глубоким эмоциональным состояниям. Это Рак, Скорпион и Рыбы.

Эти водные знаки чаще всего испытывают эмоциональную тяжесть и перепады настроения, пишет Madeinvilnius. Они чувствительны и эмоционально глубокие, поэтому сложнее других воспринимают жизненные проблемы. Однако их чувствительность не является слабостью, отмечают астрологи. Больше о Раке, Скорпионе и Рыбах читайте в гороскопе.

Рак

Раки — один из самых чувствительных знаков зодиака. Они испытывают глубокие эмоции, смотрят в прошлое и воспринимают все близко к сердцу. Именно поэтому они подвержены депрессии и грусти. Эти люди склонны заботиться о других больше чем о себе. Луна, управитель Рака, вызывает у них сильные волны эмоций, которые трудно преодолеть.

Раки часто страдают от прошлых травм и могут очень долго переживать прошлые события. Также они сильно переживают, когда проблемы происходят в семье, ведь для них очень важны близкие люди. Раки часто страдают молча, поскольку не хотят обременять других своими проблемами.

Астрологи советуют Ракам вести дневник, медитировать и позволять себе плакать, чтобы высвободить эмоции.

Скорпион

Скорпионы переживают эмоции очень интенсивно. Они имеют глубокие чувства, склонны к крайностям и внутренним изменениям, что может приводить к грусти и экзистенциальным кризисам. Для них все или прекрасно, или все ужасно. Плутон, управитель Скорпиона, постоянно связан с темой смерти и возрождения, и может вызвать умственное истощение.

Скорпионы могут часами анализировать свои чувства и часто скрывают свою боль глубоко в себе. Внешне же они кажутся сильными и боятся проявить уязвимость. Когда Скорпионы впадают в депрессию, они изолируются, отдаляются от других и считают, что их никто не понимает. Чувства они могут подавлять алкоголем или другими способами, и испытывать переутомление.

Астрологи советуют Скорпионам высвобождать свою энергию здоровым способом — через искусство, спорт или даже помощь другим.

Рыбы

Рыбы — самый чувствительный из всех знаков зодиака. Они способны чувствовать эмоции других людей, любят мечтать и им трудно устанавливать границы. Это делает их уязвимыми к депрессии и выгоранию. Часто у них размыта граница между реальностью и иллюзией. Рыбы часто склонны жить в своих фантазиях и мечтах в суровой реальности. Сделать конкретные шаги, чтобы что-то изменить, им трудно.

Кроме того, Рыбы также склонны к зависимостям – к алкоголю, наркотикам, нездоровым отношениям или чему-то другому. Когда Рыбы в депрессии, они могут оставаться в постели, прекращать общение с друзьями и не заботиться о себе.

Астрологи советуют Рыбам научиться говорить "нет" и понять, что они не могут спасти весь мир. Нормально уметь быть счастливыми, даже когда другие страдают. Это не эгоизм – это выживание.

Астрологи предупреждают

Астрологи отмечают, что депрессия – это серьезное заболевание. Тем, кто испытывает симптомы депрессии, важно обратиться за профессиональной помощью – к психологу, психиатру или хотя бы поговорить с кем-то, кому вы доверяете.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

