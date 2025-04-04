Самая вкусная мамина паска на 4 яйцах: будет как пух

Домашние паски можно готовить на опаре, и без, используя просто творожное тесто. Добавлять в тесто можно цукаты, а также орехи, шоколад. Глазурь для пасок лучше всего делать из желатина, сахарной пудры, она не будет растекаться и трескаться.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маминой паски, которая готовится на опаре.

Ингредиенты:

Опара:

Сахар – 180-200 г

Яйца – 3 шт

Свежие дрожжи – 20 г

Теплое молоко – 125 мл

Для теста:

Сливочное масло – 100 г

Мука – 500 г

Смесь специй – 1/3 ч л (куркума, кардамон, мускатный орех, гвоздика, бадьян, корица)

Цедра лимона и апельсина – 1 ч л

Экстракт ванили

Миндаль – 50 г

Сухофрукты – 100 г (курага, белый изюм, клюква)

Способ приготовления:

1. Опара: в одной миске яйца смешать венчиком с сахаром, а в другой теплое молоко с дрожжами. Затем объединить обе жидкости в большой емкости и оставить в теплом месте на 10-12 часов (накрыть тарелкой, завернуть в одеялом). За это время опара будет подниматься и опускаться, в конце будет не пышная шапочка, а низкая опара с большим количеством пузырьков (поэтому не пугайтесь, если не увидите утром дрожжевое облачко, его и не должно быть).

2. Через 10-12 часов к опаре постепенно добавляем теплое сливочное масло, два раза просеянную муку, смесь специй (количества и наличие каждой регулируйте по вкусу, их нужно перетереть в ступке или перебить в кофемолке и просеять через сито), цедру лимона и апельсина. Вымешиваем тесто 20-30 минут, пока не начнет собираться в ком. Важно хорошо вымешать, не жалейте времени и сил. Накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 1 час.

3. С миндаля снимаем кожуру, а сухофрукты сначала промываем кипятком, затем оставляем на 20-30 минут в роме/бренди/вине. Просушиваем полотенцем и немного присыпаем мукой.

4. Через 1 час к тесту добавляем сухофрукты и орехи и перемешайте. И еще оставьте постоять в теплое место на 50-60 минут.

5. Формы для выпечки смазываем жиром (масло гхи, кокосовое масло или животный жир). Руки можно смазать растительным маслом, а на дно формы выложить кружочки из пергамента и смазать их жиром. Выкладываем тесто, придавая ему круглую форму. Тесто должно быть 1/3 формы. Накрываем полотенцем, ставим подходить последний раз в чуть-чуть теплую духовку на 30-40 минут.

6. Далее снимаем с форм полотенце, оставляем их в духовке и включаем духовку на 150 градусов. Выпекаем 10-15 минут и повышаем до 170 градусов и выпекаем еще 30 минут.

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