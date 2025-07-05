Видео дня
Самая вкусная и полезная намазка из вареных яиц и тунца: готовится закуска 5 минут
Намазки можно готовить из любых продуктов, а лучше всего подойдут вареные яйца, запеченная рыба, а также консервы. А для яркого и свежего вкуса добавьте зелень, свежие огурцы, каперсы, авокадо и любой сыр, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и очень полезной намазки из вареных яиц и тунца.
Ингредиенты:
- 3 сваренных вкрутую яйца
- 1 баночка тунца
- 2 огурца
- 1 ст.л. с горкой крем-сыра
- соль по желанию
Способ приготовления:
1. Разомните вареные яйца, огурцы нарежьте кубиком.
2. Добавьте тунец, крем-сыр, соль, перемешайте.
Подавайте с гренками, будет очень вкусно!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: