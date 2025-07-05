Самая вкусная и полезная намазка из вареных яиц и тунца: готовится закуска 5 минут

Намазки можно готовить из любых продуктов, а лучше всего подойдут вареные яйца, запеченная рыба, а также консервы. А для яркого и свежего вкуса добавьте зелень, свежие огурцы, каперсы, авокадо и любой сыр, специи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и очень полезной намазки из вареных яиц и тунца.

Ингредиенты:

3 сваренных вкрутую яйца

1 баночка тунца

2 огурца

1 ст.л. с горкой крем-сыра

соль по желанию

Способ приготовления:

1. Разомните вареные яйца, огурцы нарежьте кубиком.

2. Добавьте тунец, крем-сыр, соль, перемешайте.

Подавайте с гренками, будет очень вкусно!

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