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Самая вкусная и полезная намазка из вареных яиц и тунца: готовится закуска 5 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
159
Самая вкусная и полезная намазка из вареных яиц и тунца: готовится закуска 5 минут

Намазки можно готовить из любых продуктов, а лучше всего подойдут вареные яйца, запеченная рыба, а также консервы. А для яркого и свежего вкуса добавьте зелень, свежие огурцы, каперсы, авокадо и любой сыр, специи.

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Как из яиц приготовить вкусную намазку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и очень полезной намазки из вареных яиц и тунца.

Рецепт намазки

Ингредиенты:

  • 3 сваренных вкрутую яйца
  • 1 баночка тунца
  • 2 огурца
  • 1 ст.л. с горкой крем-сыра
  • соль по желанию

Способ приготовления: 

1. Разомните вареные яйца, огурцы нарежьте кубиком. 

Основа для блюда

2. Добавьте тунец, крем-сыр, соль, перемешайте.

Приготовление блюда

Подавайте с гренками, будет очень вкусно!

Готовая намазка

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