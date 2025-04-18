Самая вкусная гречка с мясом и овощами: рецепт блюда, которое понравится всем

Гречка – одна из самых полезных и вкусных круп. Готовить из нее можно вкусные супы, а также каши с мясом, овощами, специями, маслом и на молоке.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки, с тушенным мясо и овощами.

Ингредиенты:

Мясо – 400-500 г (телятина, но прекрасно подойдет и свинина)

Лук – 1 шт.

Морковь – 2 шт.

Сельдерей – 2 стебля

Шампиньоны – 400-450 г

Гречневая крупа – 1 стакан

Соль и перец по вкусу

Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Измельчаем лук, морковь нарезаем на тоненькие кружочки, а сельдерей – ломтиками. Поджариваем на растительном масле минуты 3-4.

2. Добавляем мясо и грибы, изрезанные большими кусочками. Перемешиваем, накрываем крышкой и тушим на слабом огне, пока мясо и грибы не пустят свой сок (приблизительно 20-25 мин). Периодически заглядываем и помешиваем.

3. Когда влага испарится, добавляем 2 стакана воды и промытую гречку. Накрываем крышкой и оставляем все на легком огне еще на 20-25 минут. Каждое зернышко впитает в себя ароматы и соки, делая блюдо невероятно вкусным!

4. После снятия с огня даем настояться под крышкой еще 10 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: