Салат "Венера" для праздничного стола: рецепт эффектного и вкусного блюда
Салаты из крабовых палочек – лучшее блюдо для сытного ужина и праздничного стола. Еще крабовые палочки отлично сочетаются со всеми продуктами, а особенно – овощами, сыром, зеленью.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата "Венера" из крабовых палочек.
Ингредиенты:
- 350 г крабовых палочек
- 1 репчатый лук
- 4 вареных яйца
- 50 г отварного риса
- 200 г отварной куриной грудки
- 100 г твердого сыра
- 120 г грецких орехов
- майонез по вкусу
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки нарежьте соломкой. Выложите их в формовочное кольцо для салатов, образуя первый слой, и покройте сеточкой из майонеза.
2. Лук нарежьте полукольцами, желтки отваренных яиц раскрошите руками. Смешайте эти ингредиенты и добавьте слой в кольцо, смазав майонезом. Следующий слой – отваренный рис. Разровняйте его и также покройте майонезной сеточкой.
3. Куриную грудку нарежьте кубиками, выложите поверх риса и снова смажьте майонезом. Твердый сыр натрите на терке, выложите сверху на куриное мясо и добавьте слой майонеза. Последним слоем натрите белки вареных яиц и украсьте салат измельченными грецкими орехами.
