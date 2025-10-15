УкраїнськаУКР
русскийРУС

Салат "Венера" для праздничного стола: рецепт эффектного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
210
Рецепт салата

Салаты из крабовых палочек – лучшее блюдо для сытного ужина и праздничного стола. Еще крабовые палочки отлично сочетаются со всеми продуктами, а особенно – овощами, сыром, зеленью.

Видео дня
Салат "Венера" для праздничного стола: рецепт эффектного и вкусного блюда

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата "Венера" из крабовых палочек. 

Салат "Венера" для праздничного стола: рецепт эффектного и вкусного блюда

Ингредиенты:

  • 350 г крабовых палочек 
  • 1 репчатый лук
  • 4 вареных яйца
  • 50 г отварного риса
  • 200 г отварной куриной грудки
  • 100 г твердого сыра
  • 120 г грецких орехов
  • майонез по вкусу

Способ приготовления: 

1. Крабовые палочки нарежьте соломкой. Выложите их в формовочное кольцо для салатов, образуя первый слой, и покройте сеточкой из майонеза.

Салат "Венера" для праздничного стола: рецепт эффектного и вкусного блюда

2. Лук нарежьте полукольцами, желтки отваренных яиц раскрошите руками. Смешайте эти ингредиенты и добавьте слой в кольцо, смазав майонезом. Следующий слой – отваренный рис. Разровняйте его и также покройте майонезной сеточкой.

Салат "Венера" для праздничного стола: рецепт эффектного и вкусного блюда

3. Куриную грудку нарежьте кубиками, выложите поверх риса и снова смажьте майонезом. Твердый сыр натрите на терке, выложите сверху на куриное мясо и добавьте слой майонеза. Последним слоем натрите белки вареных яиц и украсьте салат измельченными грецкими орехами.

Салат "Венера" для праздничного стола: рецепт эффектного и вкусного блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: