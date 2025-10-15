Салат "Венера" для праздничного стола: рецепт эффектного и вкусного блюда

Салаты из крабовых палочек – лучшее блюдо для сытного ужина и праздничного стола. Еще крабовые палочки отлично сочетаются со всеми продуктами, а особенно – овощами, сыром, зеленью.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата "Венера" из крабовых палочек.

Ингредиенты:

350 г крабовых палочек

1 репчатый лук

4 вареных яйца

50 г отварного риса

200 г отварной куриной грудки

100 г твердого сыра

120 г грецких орехов

майонез по вкусу

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки нарежьте соломкой. Выложите их в формовочное кольцо для салатов, образуя первый слой, и покройте сеточкой из майонеза.

2. Лук нарежьте полукольцами, желтки отваренных яиц раскрошите руками. Смешайте эти ингредиенты и добавьте слой в кольцо, смазав майонезом. Следующий слой – отваренный рис. Разровняйте его и также покройте майонезной сеточкой.

3. Куриную грудку нарежьте кубиками, выложите поверх риса и снова смажьте майонезом. Твердый сыр натрите на терке, выложите сверху на куриное мясо и добавьте слой майонеза. Последним слоем натрите белки вареных яиц и украсьте салат измельченными грецкими орехами.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: