Видео дня
Салат "Крабовая шуба" для пасхального стола: рецепт вкусного и сытного блюда
Крабовые палочки – самый простой продукт для приготовления вкусных салатов, а также закусок и намазок, Еще из них можно делать вкусные пироги и добавлять в роллы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек с яйцами и яблоком.
Ингредиенты:
- Лук – 2 шт.
- Крабовые палочки – 10-12 шт.
- Кукуруза – 1 б
- Яйца – 3 шт.
- Яблоко кисло-сладкое – 1 шт.
- Картофель вареный – 2 шт.
- Майонез
- Сыр твердый
Способ приготовления:
1. Натрите крабовые палочки, вареные яйца, яблоко, картофель и сыр. Лук измельчите и замаринуйте.
2. Соберите салат слоями, смазывая каждый майонезом.
3. Сверху присыпьте салат твердым сыром!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: