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Салат "Крабовая шуба" для пасхального стола: рецепт вкусного и сытного блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,6 т.
Рецепт салата

Крабовые палочки – самый простой продукт для приготовления вкусных салатов, а также закусок и намазок, Еще из них можно делать вкусные пироги и добавлять в роллы.

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Салат из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек с яйцами и яблоком.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Лук – 2 шт.
  • Крабовые палочки – 10-12 шт.
  • Кукуруза – 1 б
  • Яйца – 3 шт.
  • Яблоко кисло-сладкое – 1 шт.
  • Картофель вареный – 2 шт.
  • Майонез
  • Сыр твердый

Способ приготовления:

1. Натрите крабовые палочки, вареные яйца, яблоко, картофель и сыр. Лук измельчите и замаринуйте.

Ингредиенты для салата

2. Соберите салат слоями, смазывая каждый майонезом.

Приготовление блюда

3. Сверху присыпьте салат твердым сыром!

Готовый салат

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