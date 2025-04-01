Салат "Крабовая шуба" для пасхального стола: рецепт вкусного и сытного блюда

Крабовые палочки – самый простой продукт для приготовления вкусных салатов, а также закусок и намазок, Еще из них можно делать вкусные пироги и добавлять в роллы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек с яйцами и яблоком.

Ингредиенты:

Лук – 2 шт.

Крабовые палочки – 10-12 шт.

Кукуруза – 1 б

Яйца – 3 шт.

Яблоко кисло-сладкое – 1 шт.

Картофель вареный – 2 шт.

Майонез

Сыр твердый

Способ приготовления:

1. Натрите крабовые палочки, вареные яйца, яблоко, картофель и сыр. Лук измельчите и замаринуйте.

2. Соберите салат слоями, смазывая каждый майонезом.

3. Сверху присыпьте салат твердым сыром!

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