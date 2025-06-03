Салат "Козел в огороде" из пекинской капусты и крабовых палочек: делимся оригинальным рецептом

Крабовые палочки и пекинская капуста – продукты, которые идеально сочетаются. Из них получатся очень вкусные и легкие салаты, а также закуски.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты, крабовых палочек и огурцов.

Ингредиенты:

Пекинская капуста

Кукуруза

Крабовые палочки

Огурцы

Сухарики

Майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, огурцы брусками.

2. Крабовые палочки средними кусками.

3. Добавьте майонез, сухарики и перемешайте.

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