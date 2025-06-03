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Салат "Козел в огороде" из пекинской капусты и крабовых палочек: делимся оригинальным рецептом
Крабовые палочки и пекинская капуста – продукты, которые идеально сочетаются. Из них получатся очень вкусные и легкие салаты, а также закуски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты, крабовых палочек и огурцов.
Ингредиенты:
- Пекинская капуста
- Кукуруза
- Крабовые палочки
- Огурцы
- Сухарики
- Майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту, огурцы брусками.
2. Крабовые палочки средними кусками.
3. Добавьте майонез, сухарики и перемешайте.
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