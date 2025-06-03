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Салат "Козел в огороде" из пекинской капусты и крабовых палочек: делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт салата

Крабовые палочки и пекинская капуста – продукты, которые идеально сочетаются. Из них получатся очень вкусные и легкие салаты, а также закуски.

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Вкусный крабовый салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты, крабовых палочек и огурцов. 

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста
  • Кукуруза
  • Крабовые палочки
  • Огурцы
  • Сухарики
  • Майонез 

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко капусту, огурцы брусками.

Ингредиенты для блюда

2. Крабовые палочки средними кусками.

Чем заправить салат

3. Добавьте майонез, сухарики и перемешайте.

Готовый салат

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