С Рождеством Христовым и Новым годом: теплые поздравления
25 декабря – особый день. В мире отмечают Рождество Христово – один из самых важных праздников в году. С Сочельником начался цикл зимних праздников, поэтому это прекрасная возможность собраться в кругу семьи и провести зимние вечера за приятными разговорами и интересными развлечениями.
OBOZ.UA собрал лучшие поздравления с Рождеством Христовым и наступающим Новым годом. Искренние слова согреют теплом тех, кто сейчас не рядом.
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З Різдвом приймайте привітання,
Хай мрії стануть всі здійсненні.
Здоров’я, злагоди, кохання,
Будьте завжди благословенні!
Живіть заможно та щасливо,
Здорові будьте та багаті.
Хай спокій, мир, добробут, тиша
Панують завжди в вашій хаті!
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С Рождеством! Желаю, чтобы каждый день был полон сказок и чудес, чтобы дом наполнился радостными улыбками, а сердце радовали приятные встречи и замечательные праздники. Мира, добра и победы.
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Рождество Христово и Новый год – это прекрасная возможность собраться за семейным столом. Пусть все в вашей семье будут здоровы. Желаю загадать самое заветное желание и приложить максимум усилий, чтобы оно сбылось в новом году. Пусть будут силы и вдохновение для реализации интереснейших и смелых идей. А главное – да будет мирное небо и свободная, независимая Украина.
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З Новим роком та Різдвом!
Йдіть до щастя – напролом!
Будьте радісні, багаті,
І у будень, і при святі
Залишайтеся здорові
І живіть завжди в любові!
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З Новим роком та Різдвом
Вас сердечно я вітаю,
Про усі забути біди,
Неприємності бажаю.
А поринути у щастя,
Мир, достаток та кохання.
Хай міцним здоров’я буде
Та здійсняться всі бажання.
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Наступило Рождество, а на пороге – Новый год! Поздравляю с праздниками! Желаю, чтобы это сказочное время подарило любовь и надежду сердцу. Желаю, чтобы впереди ждали радостные события. Желаю с новыми силами начать этот год и обязательно добиться новых успехов. Также желаю вам рождественского вдохновения и только теплых чувств души.
Вітаю з Новим роком та Різдвом!
Нехай ці два чарівних, дивних свята
До краю Вас наповнюють добром,
І буде щастя і чудес багато.
Бажаю жити та проблем не знати,
Без смутку, без болю і без печалі.
Щоб з усмішкою ранок зустрічати
І тільки краще все було надалі.
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З Новим роком та Різдвом!
Хай наповняться теплом
І оселі, і серця
Під заступництвом Творця.
Щастя вам, здоров`я, сил,
Щоб був мирним небосхил,
Успіх щоб чекав усіх,
Більше радостей та втіх.
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Поздравляю с Рождеством и Новым годом! Пусть в вашем доме всегда царит уют, счастье, любовь и благополучие. Хочу пожелать, чтобы из старика остались только хорошие друзья и добрые воспоминания, чтобы в новом году все было ново и прекрасно.
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С Новым годом и Рождеством Христовым вас поздравляю. Пусть ваш дом наполнится радостью и весельем, всегда будет достаток и гармония. В это праздничное время погружайтесь в сказку и наслаждайтесь зимой.
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Зима – это время настоящей сказки. Поздравляю тебя с Новым годом и Рождеством. Желаю провести тебе праздники лучше и только с теми людьми, которых ты искренне любишь. Пусть сбываются все мечты!
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Сердечно вас з Різдвом вітаю!
Хай щастям повниться душа,
Хай Бог завжди допомагає,
Дарує справжні чудеса!
Любові, віри та надії,
Смирення, миру і тепла.
Хай збудуться важливі мрії,
Здорова буде вся сім’я!
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Поздравляю с Рождеством Христовым и Новым годом! Пусть в вашей семье всегда будет счастье и согласие, мир и любовь, а дом будет полной чашей! Пусть этот светлый праздник принесет вашей семье и всей нашей стране гармонию, благополучие и радость, а все невзгоды останутся в прошлом. С Рождеством!
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