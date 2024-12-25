С Рождеством Христовым и Новым годом: теплые поздравления

25 декабря – особый день. В мире отмечают Рождество Христово – один из самых важных праздников в году. С Сочельником начался цикл зимних праздников, поэтому это прекрасная возможность собраться в кругу семьи и провести зимние вечера за приятными разговорами и интересными развлечениями.

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OBOZ.UA собрал лучшие поздравления с Рождеством Христовым и наступающим Новым годом. Искренние слова согреют теплом тех, кто сейчас не рядом.

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З Різдвом приймайте привітання,

Хай мрії стануть всі здійсненні.

Здоров’я, злагоди, кохання,

Будьте завжди благословенні!

Живіть заможно та щасливо,

Здорові будьте та багаті.

Хай спокій, мир, добробут, тиша

Панують завжди в вашій хаті!

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С Рождеством! Желаю, чтобы каждый день был полон сказок и чудес, чтобы дом наполнился радостными улыбками, а сердце радовали приятные встречи и замечательные праздники. Мира, добра и победы.

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Рождество Христово и Новый год – это прекрасная возможность собраться за семейным столом. Пусть все в вашей семье будут здоровы. Желаю загадать самое заветное желание и приложить максимум усилий, чтобы оно сбылось в новом году. Пусть будут силы и вдохновение для реализации интереснейших и смелых идей. А главное – да будет мирное небо и свободная, независимая Украина.

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З Новим роком та Різдвом!

Йдіть до щастя – напролом!

Будьте радісні, багаті,

І у будень, і при святі

Залишайтеся здорові

І живіть завжди в любові!

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З Новим роком та Різдвом

Вас сердечно я вітаю,

Про усі забути біди,

Неприємності бажаю.

А поринути у щастя,

Мир, достаток та кохання.

Хай міцним здоров’я буде

Та здійсняться всі бажання.

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Наступило Рождество, а на пороге – Новый год! Поздравляю с праздниками! Желаю, чтобы это сказочное время подарило любовь и надежду сердцу. Желаю, чтобы впереди ждали радостные события. Желаю с новыми силами начать этот год и обязательно добиться новых успехов. Также желаю вам рождественского вдохновения и только теплых чувств души.

Вітаю з Новим роком та Різдвом!

Нехай ці два чарівних, дивних свята

До краю Вас наповнюють добром,

І буде щастя і чудес багато.

Бажаю жити та проблем не знати,

Без смутку, без болю і без печалі.

Щоб з усмішкою ранок зустрічати

І тільки краще все було надалі.

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З Новим роком та Різдвом!

Хай наповняться теплом

І оселі, і серця

Під заступництвом Творця.

Щастя вам, здоров`я, сил,

Щоб був мирним небосхил,

Успіх щоб чекав усіх,

Більше радостей та втіх.

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Поздравляю с Рождеством и Новым годом! Пусть в вашем доме всегда царит уют, счастье, любовь и благополучие. Хочу пожелать, чтобы из старика остались только хорошие друзья и добрые воспоминания, чтобы в новом году все было ново и прекрасно.

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С Новым годом и Рождеством Христовым вас поздравляю. Пусть ваш дом наполнится радостью и весельем, всегда будет достаток и гармония. В это праздничное время погружайтесь в сказку и наслаждайтесь зимой.

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Зима – это время настоящей сказки. Поздравляю тебя с Новым годом и Рождеством. Желаю провести тебе праздники лучше и только с теми людьми, которых ты искренне любишь. Пусть сбываются все мечты!

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Сердечно вас з Різдвом вітаю!

Хай щастям повниться душа,

Хай Бог завжди допомагає,

Дарує справжні чудеса!

Любові, віри та надії,

Смирення, миру і тепла.

Хай збудуться важливі мрії,

Здорова буде вся сім’я!

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Поздравляю с Рождеством Христовым и Новым годом! Пусть в вашей семье всегда будет счастье и согласие, мир и любовь, а дом будет полной чашей! Пусть этот светлый праздник принесет вашей семье и всей нашей стране гармонию, благополучие и радость, а все невзгоды останутся в прошлом. С Рождеством!

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