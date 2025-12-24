С наступающим Рождеством Христовым и Новым годом: теплые поздравления
Рождество Христово – один из самых светлых и ожидаемых праздников в году, символизирующий надежду и мир. Накануне этого дня украинцы вспоминают давние традиции, собираются семьями и готовят дома к праздничной ночи.
Грядущее Рождество – это время тишины, молитвы и искренних слов, которые имеют особую силу. Именно в эти дни важно делиться теплом, поддержкой и верой в лучшее будущее. OBOZ.UA публикует искренние поздравления в преддверии праздника.
***
С наступающим Рождеством Христовым! Пусть в эту святую ночь в ваш дом тихо войдет покой, а вместе с ним – вера в добро, надежда на светлое завтра и тепло семейного единства. Пусть Рождественская звезда озаряет путь, оберегает от тревог и дарит силу сердцу даже в непростые времена.
***
Желаю, чтобы рождественская тишина наполнила сердце покоем, а каждое доброе слово вернулось сторицей. Пусть в вашем доме царят согласие, любовь и вера в добро.
***
Поздравляю с наступающим Рождеством! Пусть этот праздник принесет душевное равновесие, искренние разговоры и ощущение дома, где всегда ждут. Пусть в вашей жизни будет больше света, и больше радости, чем забот.
***
С праздником грядущего Рождества! Пусть это время станет поводом остановиться, поблагодарить за пережитое и с надеждой посмотреть вперед. Пусть рождественская ночь принесет благословение, защиту и внутреннюю силу для нового года.
***
Поздравляю с наступающим Рождеством Христовым! Пусть рождение Христа станет символом обновления в вашей жизни, подарит покой мыслям и ясность сердцу. Пусть добро, которое вы несете другим, всегда находит путь обратно.
***
С наступающим светлым Рождеством! Желаю, чтобы в это время в доме царили тепло, искренность и взаимная поддержка. Пусть рождественская молитва окутает вас защитой, а каждый новый день приносит веру в лучшее.
***
С наступающим Рождеством Христовым! Пусть праздник подарит тихую радость, искренние объятия и ощущение, что вы не одни. Пусть в вашем сердце всегда живет свет, способный согреть и вас, и тех, кто рядом.
***
Пусть эта святая ночь станет началом внутреннего мира, новых надежд и добрых перемен. Пусть каждая колядка напоминает о силе традиций и единстве поколений.
***
С наступающим Рождеством Христовым! Желаю, чтобы в вашей жизни было больше искренних моментов, теплых слов и добрых дел. Пусть Божья благодать оберегает дом и наполняет сердце уверенностью и спокойствием.
***
Со светлым праздником грядущего Рождества! Пусть рождественская звезда освещает путь в новом году, помогает находить правильные решения и сохранять человечность при любых обстоятельствах. Пусть в вашем доме всегда будет место для любви, надежды и радости.
***
С Рождеством Христовым! Со святым вечером! Пусть ангелы охраняют ваш дом от любых невзгод! Желаю вкусной кутьи и веселых друзей, больших планов на жизнь и исполнения всех желаний!
***
Зима – это время светлых и прекрасных праздников. Поздравляю вас с наступающим Рождеством Христовым. Пусть этот праздник наполнит ваш дом миром и любовью. Желаю вам всех благ и большой радости.
***
З Різдвом прийдешнім я вітаю!
Бажаю в душах вам тепла,
Нехай воно вас зігріває.
Хай навкруги не буде зла.
Хай буде мир, хай щастя буде!
Добро, кохання хай живуть,
Удача вас чекає всюди,
Дні тільки в радості хай йдуть.
***
Рождество Христово – светлое время добра. Искренне поздравляю с наступающим праздником. Пусть он принесет в ваш дом мир, уют, тепло и любовь.
***
З прийдешнім Різдвом надсилаю вітання!
Здійсняться нехай усі мрії, бажання
В цю ніч таємничу, таку загадкову,
А настрій весь рік нехай буде чудовим!
Здоров`я бажаю і щирості в серці.
Нехай на столі на квітчастій скатерці
Чекає смаколиків різних багато.
Натхнення в душі хай дарує вам свято!
***
Різдво на поріг поспішає,
Найтепліші слова промовляє.
Хай принесе воно в родину
Щастя й здоров`я торбину.
В це свято бажаю співати й радіти,
Посміхаються хай дорослі і діти.
***
Різдво тихенько в дім заходить,
І негаразди всі відводить!
Хай ніч святкова зачарує,
І всім бажане подарує.
Христос народився! Славімо його!
Хай кожен в молитві попросить свого,
І робиться чудо, хай стане єством,
Всім мирного неба! Усіх із Різдвом!
***
На порозі Новий рік,
З чим вас і вітаю,
І достатку вам повік
Щиро побажаю!
Миру, радості, добра
Зичу вашій хаті.
Щоб здорові всі були,
Мудрі і багаті!
***
Казка стукає у двері
І приходить на вечерю.
Нам у дім сюрприз несе
З Новим роком тебе!
Хай приносить рік удачу,
Добру і приємну вдачу.
Щастя, радість і тепло,
Віру, силу та добро.
***
Хай надія дарує вам сили,
І удача хай не забариться,
І кохання хай буде красивим,
І в душі вашій радість іскриться!
Насолод і здоров`я міцного,
Жити мирно, успішно, багато.
Щастю хай не завадить нічого!
З Новим роком! Чарівного свята!
