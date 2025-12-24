С наступающим Рождеством Христовым и Новым годом: теплые поздравления

Рождество Христово – один из самых светлых и ожидаемых праздников в году, символизирующий надежду и мир. Накануне этого дня украинцы вспоминают давние традиции, собираются семьями и готовят дома к праздничной ночи.

Грядущее Рождество – это время тишины, молитвы и искренних слов, которые имеют особую силу. Именно в эти дни важно делиться теплом, поддержкой и верой в лучшее будущее. OBOZ.UA публикует искренние поздравления в преддверии праздника.

***

С наступающим Рождеством Христовым! Пусть в эту святую ночь в ваш дом тихо войдет покой, а вместе с ним – вера в добро, надежда на светлое завтра и тепло семейного единства. Пусть Рождественская звезда озаряет путь, оберегает от тревог и дарит силу сердцу даже в непростые времена.

***

Желаю, чтобы рождественская тишина наполнила сердце покоем, а каждое доброе слово вернулось сторицей. Пусть в вашем доме царят согласие, любовь и вера в добро.

***

Поздравляю с наступающим Рождеством! Пусть этот праздник принесет душевное равновесие, искренние разговоры и ощущение дома, где всегда ждут. Пусть в вашей жизни будет больше света, и больше радости, чем забот.

***

С праздником грядущего Рождества! Пусть это время станет поводом остановиться, поблагодарить за пережитое и с надеждой посмотреть вперед. Пусть рождественская ночь принесет благословение, защиту и внутреннюю силу для нового года.

***

Поздравляю с наступающим Рождеством Христовым! Пусть рождение Христа станет символом обновления в вашей жизни, подарит покой мыслям и ясность сердцу. Пусть добро, которое вы несете другим, всегда находит путь обратно.

***

С наступающим светлым Рождеством! Желаю, чтобы в это время в доме царили тепло, искренность и взаимная поддержка. Пусть рождественская молитва окутает вас защитой, а каждый новый день приносит веру в лучшее.

***

С наступающим Рождеством Христовым! Пусть праздник подарит тихую радость, искренние объятия и ощущение, что вы не одни. Пусть в вашем сердце всегда живет свет, способный согреть и вас, и тех, кто рядом.

***

Пусть эта святая ночь станет началом внутреннего мира, новых надежд и добрых перемен. Пусть каждая колядка напоминает о силе традиций и единстве поколений.

***

С наступающим Рождеством Христовым! Желаю, чтобы в вашей жизни было больше искренних моментов, теплых слов и добрых дел. Пусть Божья благодать оберегает дом и наполняет сердце уверенностью и спокойствием.

***

Со светлым праздником грядущего Рождества! Пусть рождественская звезда освещает путь в новом году, помогает находить правильные решения и сохранять человечность при любых обстоятельствах. Пусть в вашем доме всегда будет место для любви, надежды и радости.

***

С Рождеством Христовым! Со святым вечером! Пусть ангелы охраняют ваш дом от любых невзгод! Желаю вкусной кутьи и веселых друзей, больших планов на жизнь и исполнения всех желаний!

***

Зима – это время светлых и прекрасных праздников. Поздравляю вас с наступающим Рождеством Христовым. Пусть этот праздник наполнит ваш дом миром и любовью. Желаю вам всех благ и большой радости.

***

З Різдвом прийдешнім я вітаю!

Бажаю в душах вам тепла,

Нехай воно вас зігріває.

Хай навкруги не буде зла.

Хай буде мир, хай щастя буде!

Добро, кохання хай живуть,

Удача вас чекає всюди,

Дні тільки в радості хай йдуть.

***

Рождество Христово – светлое время добра. Искренне поздравляю с наступающим праздником. Пусть он принесет в ваш дом мир, уют, тепло и любовь.

***

З прийдешнім Різдвом надсилаю вітання!

Здійсняться нехай усі мрії, бажання

В цю ніч таємничу, таку загадкову,

А настрій весь рік нехай буде чудовим!

Здоров`я бажаю і щирості в серці.

Нехай на столі на квітчастій скатерці

Чекає смаколиків різних багато.

Натхнення в душі хай дарує вам свято!

***

Різдво на поріг поспішає,

Найтепліші слова промовляє.

Хай принесе воно в родину

Щастя й здоров`я торбину.

В це свято бажаю співати й радіти,

Посміхаються хай дорослі і діти.

***

Різдво тихенько в дім заходить,

І негаразди всі відводить!

Хай ніч святкова зачарує,

І всім бажане подарує.

Христос народився! Славімо його!

Хай кожен в молитві попросить свого,

І робиться чудо, хай стане єством,

Всім мирного неба! Усіх із Різдвом!

***

На порозі Новий рік,

З чим вас і вітаю,

І достатку вам повік

Щиро побажаю!

Миру, радості, добра

Зичу вашій хаті.

Щоб здорові всі були,

Мудрі і багаті!

***

Казка стукає у двері

І приходить на вечерю.

Нам у дім сюрприз несе

З Новим роком тебе!

Хай приносить рік удачу,

Добру і приємну вдачу.

Щастя, радість і тепло,

Віру, силу та добро.

***

Хай надія дарує вам сили,

І удача хай не забариться,

І кохання хай буде красивим,

І в душі вашій радість іскриться!

Насолод і здоров`я міцного,

Жити мирно, успішно, багато.

Щастю хай не завадить нічого!

З Новим роком! Чарівного свята!

