С первых дней войны защищал украинское государство: в Запорожье погиб воин 102 бригады ТрО Святослав Моспанюк. Фото

На Запорожском направлении погиб боец 102 бригады ТрО Святослав Моспанюк из Ивано-Франковской области. Мужчина с первых дней полномасштабной войны стал на защиту украинцев и государства.

Военный был заместителем командира одного из батальонов 102 отдельной бригады Сил территориальной обороны. Об этом сообщили мама погибшего Оксана Моспанюк и в благотворительном фонде bus_shop.foundation.

"Мой Святослав. Ты останешься моим светом, моей силой до последнего моего вздоха", – написала мать погибшего защитника Оксана.

Каким был Святослав Моспанюк

В фонде рассказали, что Святослав с первых дней войны ты защищал наше государство и стоял за каждого украинца. Он служил в 102 бригад ТрО и был заместителем командира одного из батальонов.

"Больно осознавать, что тебя больше нет. Светлая память тебе, друг. Сочувствуем всей семье и близким. Ты навсегда в наших сердцах..." – отметили знакомые.

Воин из Ивано-Франковска Виталий Яворский рассказал, что имел честь служить вместе со Святославом еще с 2018 года, с начала образования 78 отдельного батальона ТрО.

"Образец офицера, командира, патриота. Светлый, добрый, искренний. До последнего не верил, но проклятая война забирает лучших. Покойся друг Святой. Вечная память. Искренние соболезнования семей", – написал военный.

