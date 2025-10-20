Отдал жизнь за Украину: в боях на Харьковщине погиб защитник с позывным 'Художник'. Фото

Украина снова потеряла одного из своих лучших сыновей. На Харьковщине, выполняя боевое задание, погиб Ярослав Ветров – мужественный защитник, талантливый художник и выпускник колледжа искусств.

Видео дня

Жизнь Героя оборвалась 8 октября. Об этом сообщили в Днепропетровском профессиональном искусство-художественном колледже культуры.

Ярослав родился 4 мая 1985 года в пгт Смолино, рос в Желтых Водах. С детства имел талант к рисованию, проводил персональные выставки, а свое призвание связал с искусством – закончил Днепропетровский театрально-художественный колледж по специальности "изобразительное искусство".

В мирной жизни работал на производстве, но после начала полномасштабной войны решил не стоять в стороне. С декабря 2023 года служил в пограничном отряде, проходил обучение в Германии, где овладел боевой техникой. За отвагу награжден знаком "За мужество в охране государственной границы".

8 октября во время выполнения боевого задания на Харьковщине Ярослав погиб. Ему было всего 40 лет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на войне погиб 21-летний защитник из Ривненской области Владислав Полюх. Герой принял свой последний бой 14 октября 2025 года, не дожив совсем немного до своего дня рождения.

Также сообщалось, что в боях с оккупантами погиб работник ЗАЭС из Энергодара. Федор Манаков добровольно стал в ряды Сил обороны Украины с первых дней полномасштабного вторжения России – и погиб в бою 17 октября. Ему навсегда будет 32.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!