С Пасхой: красивые поздравления на английском языке
Поздравить с Пасхой на английском можно и просто, и очень тепло, и более официально – в зависимости от того, кому именно вы пишете. Самое употребительное поздравление – Happy Easter, но кроме него есть немало красивых вариантов для родных, друзей и коллег.
Головне – вибрати фразу, яка буде звучати природно і доречно саме у вашій ситуації. OBOZ.UA публікує традиційні привітання, а також привітання своїми словами.
Базовые поздравления на английском
Самый распространенный вариант – Happy Easter! Это универсальная фраза, которая подходит почти для любого случая: сообщения, открытки, подписи в соцсетях или короткого личного поздравления.
Вот несколько удачных вариаций:
- Happy Easter! Счастливой Пасхи!
- Happy Easter to you and your family! Счастливой Пасхи вам и вашей семье!
- Wishing you a wonderful Easter! Желаю вам замечательной Пасхи!
- Have a blessed Easter! Пусть эта Пасха будет благословенной!
- Hope your Easter is filled with joy! Надеюсь, ваша Пасха будет полна радости!
- Enjoy the Easter holiday! Хороших вам пасхальных праздников!
Теплые поздравления для друзей и близких
Для друзей, родных и любимых можно выбирать более живые, непринужденные и теплые фразы. Такие поздравления хорошо подходят для мессенджеров, соцсетей и коротких праздничных сообщений.
Wishing you joy today, peace tomorrow, and hope always. Happy Easter!
Желаю радости сегодня, мира завтра и надежды всегда. С Пасхой!
Happy Easter, bestie! Hope the Easter Bunny brings you lots of chocolate!
С Пасхой, лучшая подруга/лучший друг! Надеюсь, пасхальный кролик принесет тебе много шоколада!
Wishing you a beautiful Easter surrounded by the people you love.
Желаю прекрасной Пасхи рядом с теми, кого ты любишь.
Thinking of you this Easter! Miss you!
Думаю о тебе в эту Пасху! Скучаю по тебе!
May your Easter be filled with peace, love, and joyful moments.
Пусть Пасха будет полна мира, любви и радостных мгновений.
Let's crack some eggs and have a great Easter together!
Давайте побьем яйца и прекрасно отпразднуем Пасху вместе!
Sending you warm Easter wishes and kind thoughts.
Посылаю вам теплые пасхальные пожелания и добрые мысли.
Красивые поздравления для семьи
Для семейного круга часто выбирают более длинные, теплые пожелания с акцентом на любовь, мир и совместно проведенное время.
Wishing you sunshine in your heart and happiness in your home this Easter.
Желаю, чтобы в эту Пасху в вашем сердце было светло, а в вашем доме – счастье.
May this Easter bring hope, renewal, and many reasons to smile.
Пусть эта Пасха принесет надежду, обновление и много причин для улыбки.
Happy Easter to my wonderful family! May this day be filled with love, laughter, and precious moments together.
Счастливой Пасхи моей замечательной семье! Пусть этот день будет наполнен любовью, смехом и дорогими сердцу мгновениями, проведенными вместе.
May the beauty of Easter fill your life with faith and serenity. May Easter remind you of all the good things life can bring.
Пусть красота Пасхи наполнит вашу жизнь верой и душевным спокойствием. Пусть Пасха напомнит вам обо всем хорошем, что может дарить жизнь.
May your heart bloom with happiness this Easter season.
Пусть в это пасхальное время ваше сердце расцветет счастьем.
Wishing you all a blessed Easter Sunday. Let’s cherish the moments we share and the love we have for each other.
Желаю всем благословенной Пасхи. Пусть мы бережем те мгновения, которые делим вместе, и любовь, которую имеем друг к другу.
May the joy of Easter fill our hearts and homes with peace, happiness, and gratitude. Happy Easter, dear family!
Пусть радость Пасхи наполнит наши сердца и дома миром, счастьем и благодарностью. С Пасхой, дорогая семья!
Поздравления для коллег
В деловом общении лучше использовать более сдержанные и корректные формулировки. Такие поздравления должны быть вежливыми, теплыми, но без чрезмерной фамильярности.
Wishing you a happy, prosperous, and peaceful Easter.
Желаем вам счастливой, благополучной и светлой Пасхи.
Best Easter wishes to you and your family.
Наилучшие пасхальные пожелания вам и вашей семье.
Happy Easter! May it bring you success and happiness. Thank you for your trust and cooperation.
Счастливой Пасхи! Пусть этот праздник принесет вам успех и счастье. Благодарим за доверие и сотрудничество.
May this Easter bring new opportunities and continued success to your business.
Пусть эта Пасха принесет вашему делу новые возможности и дальнейший успех.
Happy Easter! May your home be filled with warmth, kindness, and celebration.
С Пасхой! Пусть ваш дом будет наполнен теплом, добром и праздничной радостью.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.