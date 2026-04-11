С Пасхой! Искренние поздравления для родных и близких

Пасха – это не просто праздник, а особое время, когда хочется остановиться, почувствовать тепло родных людей и поблагодарить за все хорошее в жизни. В этот светлый день мы собираемся вместе, делимся радостью и наполняем сердце верой и надеждой.

Видео дня

Именно искренние слова становятся тем мостиком, который объединяет нас даже на расстоянии. Короткие поздравления, теплые смс или яркие открытки помогают передать любовь и поддержку тем, кто нам дорог. В этой подборке от OBOZ.UA вы найдете красивые поздравления с Пасхой 2026, которые легко подарят праздничное настроение родным и близким.

С Пасхой! Поздравления на украинском языке

Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Пусть Божья благодать всегда оберегает вашу семью от всех невзгод. Желаю, чтобы в вашем доме всегда царили мир, любовь и согласие.

***

Христос Воскрес! Пусть этот величественный день наполнит ваши сердца спокойствием и неисчерпаемой надеждой. Пусть свет Пасхи освещает каждое мгновение вашей жизни!

***

С праздником Пасхи вас! Желаю, чтобы на душе было солнечно и легко, а за праздничным столом собирались только самые дорогие люди. Крепкого вам здоровья и Божьей опеки.

***

Поздравляю с Пасхой! Пусть чудо Воскресения принесет на нашу землю долгожданный победный мир. Желаю силы духа, несокрушимой веры и настоящего человеческого счастья.

***

Христос Воскрес! Пусть ваша жизнь будет такой же сладкой, как праздничный кулич, а каждый новый день приносит только хорошие новости. Обнимаю вас крепко и желаю всего наилучшего!

***

Со Светлым Воскресением Христовым! Пусть ангел-хранитель всегда ведет вас за руку к светлым мечтам и большим успехам. Пусть сердце никогда не знает грусти, а только радость.

***

Поздравляю с Пасхой всю вашу замечательную семью! Желаю, чтобы колокола святой церкви изгнали из вашей жизни все тревожное. Пусть Господь дарует вам долгие и счастливые годы в благополучии.

***

Христос Воскрес! Желаю, чтобы весеннее солнце согрело ваши сердца, а вера в чудо помогала преодолевать любые препятствия. Пусть ваше добро всегда возвращается к вам сторицей.

***

С праздником Пасхи! Пусть этот светлый праздник станет началом нового, счастливого этапа в вашей жизни. Пусть в доме всегда пахнет свежей паской, а в глазах светится радость.

***

Искренне поздравляю с Пасхой! Желаю вам душевного уюта, неисчерпаемой энергии и Божьего благословения на каждое доброе дело. Пусть вокруг вас будут только искренние и верные люди.

***

Христос Воскрес! Пусть этот праздник принесет ощущение настоящей свободы и легкости. Желаю, чтобы светлое чувство любви и надежды никогда не покидало ваш добрый дом.

***

С Пасхой, мои дорогие! Пусть Господь хранит каждого из вас и дарит мир нашему общему дому. Пусть праздничное настроение останется с вами на весь год!

***

С Пасхой 2026, короткие поздравления

Поздравляю вас с Воскресением Христовым! Пусть этот светлый праздник наполнит ваш дом теплом, искренностью и любовью, а в сердце всегда будет вера в лучшее и спокойствие.

***

С Пасхой вас! Желаю, чтобы в эти праздничные дни рядом были самые дорогие люди, а в душе царили гармония, радость и свет.

***

Христос Воскрес! Пусть Господне благословение оберегает вашу семью, дарит здоровье, силы и уверенность в завтрашнем дне.

***

Искренне поздравляю с Пасхой! Пусть этот праздник принесет в вашу жизнь больше добра, счастливых моментов и искренних улыбок.

***

Христос Воскрес! Желаю, чтобы в вашем доме всегда царили мир, уют и любовь, а все тревоги остались позади.

***

Со светлым праздником Пасхи! Пусть в сердце расцветает надежда, а каждый новый день приносит радость и добрые новости.

***

Поздравляю с Воскресением Христовым! Пусть этот праздник подарит вам душевный покой, веру в чудо и много теплых встреч с близкими.

***

С Пасхой! Хочу пожелать, чтобы в вашей жизни всегда было место для радости, любви и искренних эмоций, а судьба дарила только светлые моменты.

***

Христос Воскрес! Пусть этот величественный праздник вдохновляет на добрые дела, наполняет сердце светом и дарит ощущение настоящего счастья.

***

Поздравляю с праздником Пасхи! Желаю, чтобы в вашей семье всегда царили взаимопонимание, поддержка и тепло, а жизнь была полна благополучия!

***

С Пасхой поздравляю вас! Пусть этот день объединит всех родных за одним столом, принесет искренние разговоры, радость и незабываемые мгновения вместе.

Пасха 2026, смс

С Пасхой! Пусть в доме будет мир, тепло и радость 🐣

Христос Воскрес! Желаю света, добра и счастливых дней 🌸

Поздравляю с Пасхой! Пусть сердце наполняется верой и любовью 💛

Пусть этот светлый праздник принесет спокойствие, надежду и благополучие ✨

С Пасхой! Пусть в жизни всегда будет место для чуда и радости 🌷

Христос Воскрес! Желаю здоровья, мира и искренних улыбок 😊

Со светлой Пасхой! Пусть счастье и гармония будут рядом каждый день 🌼

Картинки, открытки с Пасхой

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.