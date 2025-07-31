С Мариуполем в сердце: музей 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова собрал истории переселенцев о войне

Вернусь в Мариуполь только тогда, когда он снова станет украинским. А пока – буду жить здесь, в общежитии, – говорит Сергей, переселенец из Мариуполя. Недавно мужчина получил комнату в социальном общежитии в Днепре.

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Сергей – один из сотен переселенцев, которые получили новое жилье в рамках проекта "ЯМариуполь. Жилье". Фонд Рината Ахметова традиционно поддержал инициативу, взяв на себя обустройство зон общего пользования: комнат для отдыха, коворкингов, кухонь, коридоров, детских комнат и площадок. Обустроенные общежития уже открыты в Днепре и Киеве. Запланировано также открытие объектов социального жилья в Черновцах и Запорожье.

В Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова появилась специальная коллекция историй мариупольцев, которые, потеряв все, смогли начать новую жизнь. Это – голоса тех, кто прошел сквозь ад войны, пережил эвакуацию, переезды, ночевки в подвалах и ужас обстрелов.

Читайте истории мариупольцев по ссылке.

Среди них – 80-летняя Тамара. Она потеряла все: дом, имущество, привычную жизнь. После эвакуации долго арендовала жилье в Днепре, отдавая почти всю пенсию. Теперь у нее есть отдельная комната в общежитии.

"В мой дом попала бомба. Очень тяжело это осознать. Слава Богу, что помогли с жильем. У меня даже в квартире такого не было, как здесь. Все новое, после ремонта", – говорит женщина.

Ее история по ссылке.

Наталья с семьей чудом выжила, спасаясь из Мариуполя. Теперь у них есть комната в общежитии – первый шаг к спокойствию и новой жизни.

"Был прилет – попало к соседям. Их всех убило, около десяти человек. А на нас просто крыша упала. Мы выжили каким-то чудом. Это было очень страшно. Здесь, в Днепре, стараюсь об этом не вспоминать. К счастью, мы получили комнату. Для нас это очень большая помощь, потому что жилье дорогое. А когда ты без ничего – это настоящее спасение", – делится Наталья.

Ее история по ссылке.

Антон до сих пор помнит, как его семья выбиралась с левого берега Мариуполя под обстрелами. Самый страшный момент – когда в укрытии заболел 9-месячный сын. Теперь, после всего пережитого, они имеют собственную комнату в безопасности – в отремонтированном общежитии в Днепре.

"Мы живем сейчас одним днем: сегодня все хорошо, есть где жить, куда выехать, отдохнуть – и за это спасибо", – говорит Антон.

Его история по ссылке.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины о войне. Коллекция насчитывает уже более 138 тысяч свидетельств. Часть из них заключена в тематические сборники в специальном разделе.

Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея или позвоните на бесплатную горячую линию: 0 800 509 00.