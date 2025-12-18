Можно ли оформить отсрочку от мобилизации из-за границы: детальное объяснение

Граждане Украины, которые находятся за рубежом, могут оформить отсрочку от мобилизации, если имеют на это право. Для этого достаточно электронного военно-учетного документа, и бумажный носитель не обязателен.

Видео дня

Главное условие – чтобы лицо не находилось в розыске при пересечении границы. Об этом сообщил юрист Владислав Дерий.

После начала полномасштабной войны часть украинских военнообязанных оказалась за пределами страны. Некоторые из них интересовались, можно ли оформить отсрочку дистанционно, например, из-за ухода за членом семьи с инвалидностью.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что это вполне возможно.

"Да, Вы имеете право оформить отсрочку онлайн, даже находясь за границей", — отметил он.

Относительно бумажного военно-учетного документа, Дерий подчеркнул, что е-ВУД, доступный через систему "Резерв+", имеет такую же юридическую силу, как и классический бумажный документ. Поэтому наличие физического носителя не является обязательным для оформления отсрочки.

Главное – проверить, чтобы гражданин не находился в розыске при пересечении границы. Все остальные процедуры можно осуществить дистанционно с помощью электронного военно-учетного документа.

Стоит отметить, что с 1 января 2026 года мобилизационные процессы в Украине станут более системными, цифровизированными и контролируемыми. Государство делает ставку не на массовость призыва, а на качественный воинский учет, подготовку и минимизацию злоупотреблений. Ключевые изменения будут касаться электронных документов, бронирования, вручения повесток и автоматической постановки на учет. OBOZ.UA собрал все, что известно.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине право на отсрочку от мобилизации по уходу за пожилыми родственниками действует по строгим условиям, которые часто становятся сложными для заявителей. Отсрочка возможна только при наличии инвалидности I или II группы у бабушки или дедушки и при отсутствии других родственников, которые могли бы осуществлять уход.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!