С Днем учителя 2024: открытки, картинки и лучшие поздравления для любимых педагогов

В первое воскресенье октября в украинских школах традиционно поздравляют учителей и благодарят их за труд. По официальному календарю, праздник педагогов отмечают в этом году 6 октября.

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OBOZ.UA собрал поздравления в стихах и прозе, которые можно будет отправить любимым учителям. А также публикует подборку красивых открыток к празднику.

Приветствие в стихах

Хай радість приносить кожний дзвінок,

Що кличе у затишний клас на урок.

Хай в серці гордість за учнів бринить,

Предмет Ваш з цікавістю кожен хай вчить!

Натхнення безмежного Вам у цій справі,

Хай будні робочі будуть яскраві.

Здоров’я міцного та мрій розмаїття,

Діяльність хай Ваша триває століття!

***

Уся шкільна наша родина щиро вас вітає.

Щастя, здоров'я й успіхів вам бажає,

Дай вам, Боже, ще довго молодіти,

Та й не одну осінь ще з нами зустріти.

За те тепло, що в серці нам вкладаєте,

Любов до рідної землі,

За те добро, якого нас навчаєте,

Спасибі, дорогі учителі!

***

Зі святом вчителів найкращих ми вітаєм!

Хай будні вам приносять тільки щастя!

Всього найсонячнішого ми вам бажаєм!

Бо досвіду та знань вже не пропасти!

З Днем учителя вітаєм!

І сьогодні Вам бажаєм

Позитиву та кохання,

Щоб збувались всі бажання.

Учнів гарних та старанних,

Днів щасливих та безхмарних,

Щоб були у Вашім домі

Всі щасливі та здорові!

***

Вчителю за доброту й терпіння,

За всі знання і за уміння

Ми дякуєм! В осінній теплий день

Бажаєм радощів, натхнень!

За вашу працю непросту

За вчительську любов святу

Ми вам бажаєм сил, здоров’я,

Учнівської пошани і любові!

Хай Бог дає портфелі грошей,

Хай будуть учні всі хороші,

Нехай освіта стане перспективною,

А не лише важливою й потрібною!

***

Спасибі вам, учителі,

Що йдем сміливо по Землі,

Що знаєм все про океани,

І чули навіть про лимани...

За Трою і за Карфаген,

За бензохлоропропілен,

За НЕ і НІ, за двічі два,

За ваші теплії слова.

За всі знання, що дали нам,

За це ми ДЯКУЄМО Вам!

Приветствие в прозе

С праздником, с Днем учителя! Желаю мира, изобилия, вдохновения и радости. Спасибо за Ваш неутомимый труд, за то, что пробуждаете у учеников жажду знаний, что щедро делитесь своим опытом и постоянно совершенствуете свое мастерство. Пусть на Ваших занятиях властвует атмосфера доверия, радости и веры в свои силы. Талантливых Вам и искренних учащихся!

***

Дорогая первая учительница! От души поздравляю Вас с профессиональным праздником! Пусть Ваши учащиеся, которые обязательно вырастут достойными людьми, запомнят Вас как лучшую учительницу. Здоровья, счастья и всего лучшего Вам!

***

Дорогой учитель, классный руководитель! Ваше терпение, ваша стойкость и самоотверженность, ваша отзывчивость и любовь к каждому ученику – невероятный непосильный труд! Спасибо вам за то, что вы рядом в самые трудные моменты. Мы желаем вам любви к вашей работе, бесконечного здоровья и вдохновения!

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В этот осенний праздничный день желаем почувствовать тепло учащихся сердец и силу родительской благодарности и уважения. Пусть жизнь будет наполнена воодушевлением, любовью и здоровьем, а педагогическое мастерство с каждым годом становится еще более утонченным.

Поздравляем всех нас, нашего дорогого учителя, с профессиональным праздником! Благодарим вас и низкий поклон за ваш труд, доброту, профессионализм и любовь к ученикам. Поздравляем и желаем долгих лет и счастья!

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Поздравляю с Днем учителя! Желаю новых свершений, значительных достижений и больших успехов! Пусть все ваши старания и усилия делают наш чудесный мир еще прекраснее! Крепкого вам здоровья, огромного терпения, радости и внутренней гармонии, уважения и благодарности от учеников и родителей!

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День учителя – праздник, который мы с радостью отмечаем сегодня! И поздравляем вас, лучший в мире учитель. Вы каждый день вкладываете свою душу в учеников, даря им ценные знания и любовь. Огромный поклон вам и безграничная благодарность за ваш труд! С Днем учителя!

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Поздравляю с Днем учителя! Желаю быть уважаемой личностью в школе, счастливым человеком в жизни! Желаю с каждым своим уроком дарить ученикам крепкие знания, веселые мечты, желаю с каждой минутой жизни дарить своему сердцу радость, искреннюю любовь!

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