С Днем святого Валентина: красивые поздравления для любимых в стихах
Пришел день, которого с нетерпением ждут все влюбленные мира – День святого Валентина. Сегодня нужно говорить близким о том, как сильно вы их любите и цените.
А поможет вам в этом OBOZ.UA. Мы собрали для вас подборку красивых праздничных поздравлений. Выбирайте самостоятельно – будут это стихотворные строки или короткий рифмованный афоризм. Главное, чтобы слова в них резонировали с вашими чувствами и искренне звучали.
Стихотворные поздравления с Днем святого Валентина
Як маленьке кошеня,
В грудочку зберуся.
Притиснуся я до тебе,
Й сил наберуся!
Всі невдачі та незгоди,
Мені більше не страшні,
Бо при будь-якій погоді
Знаю я – є в мене ти!
***
В день кохання та любові
Ми сьогодні, наче голі,
Бо зарплата в нас таке,
Що не купиш й пирога!
Я не куплю тобі квіти,
Й валентинку не куплю,
Можу я тобі сказати –
Що лише тебе люблю!
В День Святого Валентина
Хай не виє хуртовина,
Бо любов моя гаряча,
Ясне сонечко неначе,
Залюбки розтопить сніг.
Ти найкраща (найкращий) за усіх!
***
Бажаю кохання, щасливих ночей,
Блакитних чи карих, чи чорних очей,
Щастя великого, щастя земного,
Бажаю зустріти Тобі лиш одного,
Бажаю кохати людину таку,
Щоб радість і тугу ділила твою,
Щоб щастям повніли бокали вина,
Щоб в вас появилась стежина она,
Щоб вела вас світом в далекі дороги,
Щоб серце не рвалось від болю й тривоги,
Щоб мрії збувались і очі всміхались,
І миті щасливі на все залишались...
Прийми, любов, моє вітання,
Коли весна ось-ось прийде.
І квітне на землі кохання
У ніжний Валентинів день.
Повільно пелюстки зриваю,
Потрібна відповідь мені,
Чому ж у квітки я питаю,
Чи любиш ти мене, чи ні?
Пробач, що я на світі є,
Що часто поглядом тривожу.
Пробач, що ти життя моє,
Інакше жити я не можу!
***
В цей чудовий день
Нехай Валентин, як в добрій казці
Подарує тобі щастя,
А Амурчик у намисті
Принесе кохання чисте,
А від мене подарунок –
Міцний поцілунок.
Мені потрібна тільки ти,
Мені потрібні твої сни,
Мені потрібні твої очі
Проведені з тобою ночі,
Твоя рука в моїй руці,
Твій поцілунок на щоці,
Твій погляд, усмішка і сміх
Ти моє щастя і мій гріх
Моя зима, весна і літо.
І біль усю водою змито,
Ось сходить сонце з-за гори,
Пітьма пішла —
З'явилась ти!
***
Я стану солодкою мармулядою,
щоб ти мене скуштував;
Я стану найбільшою в світі принадою,
щоб ти мене всюди шукав;
Я стану ласкавим травневим сонечком,
щоб ти мене завжди чекав;
Я стану пухнастим сіреньким котиком,
щоб ти мене завжди кохав!
День Святого Валентина,
І за вікном, одна картина.
Всі з букетами ідуть,
І любов усім несуть.
Я тебе в цей вітаю,
Своє серце відправляю.
Все ж бувають чудеса:
Було серце, стало два.
***
Дощ чи сніг – то все одно,
Не дивлюся я в вікно,
А дивлюсь лиш в твої очі,
Такі лагідні, дівочі.
Ти у мене, як картина,
І я вдячний Валентину,
Що він виконав бажання –
Дарував мені кохання.
День закоханих — це привід
Сказати знов тобі "люблю".
Це привід щоби бути разом
Й зустріти ранню зорю.
Нехай кохання зігріває,
Несе хай радість і тепло,
Любов в повітрі лиш літає,
Дарує щастя та добро!
***
З Днем святого Валентина,
Я Тебе вітаю!
Море радості в кохані,
Я тобі бажаю!
Зорю з неба, перли з дна,
Я тобі дістану!
Бо тебе кохаю я
Ти моя кохана!
Короткие поздравления с Днем всех влюбленных
У день цей романтичний
заявляю офіційно,
що кохаю тебе критично
і дуже стабільно!
***
Кричу на весь всесвіт: Кохаю!
І скромно додаю: Вітаю!
***
З Днем святого Валентина!
Нехай раптова любов
Накриє швидко, як лавина,
І розбурхає твою кров!
На душі безмежна радість,
На землі квітучий рай,
В серці, де живе кохання,
Щастя ллється через край!
***
Ти мій скарб, моє кохання!
Хай здійсняться всі бажання!
Зі святом вітаю тебе,
Дарую закохане серце своє!
***
Ти музика мого життя,
Чарівний спів без слів, без порівняння
Мелодія, якій немає вороття,
Бо душі наші з’єднані коханням!
У вас я влип, як в павутину!
З днем Святого Валентина!
***
Кохаю тебе, мій коханий,
Кохаю в сні і наяву,
Кохаю від ночі й до рання
Тобою одним я живу.
***
Скільки зірочок на небі,
Скільки камінців на дні,
Стільки палких поцілунків
Посилаю я тобі!
Ранее OBOZ.UA рассказывал, изменилась ли дата Дня святого Валентина с переходом на новый церковный календарь.
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