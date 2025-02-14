С Днем святого Валентина: красивые поздравления для любимых в стихах

Пришел день, которого с нетерпением ждут все влюбленные мира – День святого Валентина. Сегодня нужно говорить близким о том, как сильно вы их любите и цените.

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А поможет вам в этом OBOZ.UA. Мы собрали для вас подборку красивых праздничных поздравлений. Выбирайте самостоятельно – будут это стихотворные строки или короткий рифмованный афоризм. Главное, чтобы слова в них резонировали с вашими чувствами и искренне звучали.

Стихотворные поздравления с Днем святого Валентина

Як маленьке кошеня,

В грудочку зберуся.

Притиснуся я до тебе,

Й сил наберуся!

Всі невдачі та незгоди,

Мені більше не страшні,

Бо при будь-якій погоді

Знаю я – є в мене ти!

***

В день кохання та любові

Ми сьогодні, наче голі,

Бо зарплата в нас таке,

Що не купиш й пирога!

Я не куплю тобі квіти,

Й валентинку не куплю,

Можу я тобі сказати –

Що лише тебе люблю!

В День Святого Валентина

Хай не виє хуртовина,

Бо любов моя гаряча,

Ясне сонечко неначе,

Залюбки розтопить сніг.

Ти найкраща (найкращий) за усіх!

***

Бажаю кохання, щасливих ночей,

Блакитних чи карих, чи чорних очей,

Щастя великого, щастя земного,

Бажаю зустріти Тобі лиш одного,

Бажаю кохати людину таку,

Щоб радість і тугу ділила твою,

Щоб щастям повніли бокали вина,

Щоб в вас появилась стежина она,

Щоб вела вас світом в далекі дороги,

Щоб серце не рвалось від болю й тривоги,

Щоб мрії збувались і очі всміхались,

І миті щасливі на все залишались...

Прийми, любов, моє вітання,

Коли весна ось-ось прийде.

І квітне на землі кохання

У ніжний Валентинів день.

Повільно пелюстки зриваю,

Потрібна відповідь мені,

Чому ж у квітки я питаю,

Чи любиш ти мене, чи ні?

Пробач, що я на світі є,

Що часто поглядом тривожу.

Пробач, що ти життя моє,

Інакше жити я не можу!

***

В цей чудовий день

Нехай Валентин, як в добрій казці

Подарує тобі щастя,

А Амурчик у намисті

Принесе кохання чисте,

А від мене подарунок –

Міцний поцілунок.

Мені потрібна тільки ти,

Мені потрібні твої сни,

Мені потрібні твої очі

Проведені з тобою ночі,

Твоя рука в моїй руці,

Твій поцілунок на щоці,

Твій погляд, усмішка і сміх

Ти моє щастя і мій гріх

Моя зима, весна і літо.

І біль усю водою змито,

Ось сходить сонце з-за гори,

Пітьма пішла —

З'явилась ти!

***

Я стану солодкою мармулядою,

щоб ти мене скуштував;

Я стану найбільшою в світі принадою,

щоб ти мене всюди шукав;

Я стану ласкавим травневим сонечком,

щоб ти мене завжди чекав;

Я стану пухнастим сіреньким котиком,

щоб ти мене завжди кохав!

День Святого Валентина,

І за вікном, одна картина.

Всі з букетами ідуть,

І любов усім несуть.

Я тебе в цей вітаю,

Своє серце відправляю.

Все ж бувають чудеса:

Було серце, стало два.

***

Дощ чи сніг – то все одно,

Не дивлюся я в вікно,

А дивлюсь лиш в твої очі,

Такі лагідні, дівочі.

Ти у мене, як картина,

І я вдячний Валентину,

Що він виконав бажання –

Дарував мені кохання.

День закоханих — це привід

Сказати знов тобі "люблю".

Це привід щоби бути разом

Й зустріти ранню зорю.

Нехай кохання зігріває,

Несе хай радість і тепло,

Любов в повітрі лиш літає,

Дарує щастя та добро!

***

З Днем святого Валентина,

Я Тебе вітаю!

Море радості в кохані,

Я тобі бажаю!

Зорю з неба, перли з дна,

Я тобі дістану!

Бо тебе кохаю я

Ти моя кохана!

Короткие поздравления с Днем всех влюбленных

У день цей романтичний

заявляю офіційно,

що кохаю тебе критично

і дуже стабільно!

***

Кричу на весь всесвіт: Кохаю!

І скромно додаю: Вітаю!

***

З Днем святого Валентина!

Нехай раптова любов

Накриє швидко, як лавина,

І розбурхає твою кров!

На душі безмежна радість,

На землі квітучий рай,

В серці, де живе кохання,

Щастя ллється через край!

***

Ти мій скарб, моє кохання!

Хай здійсняться всі бажання!

Зі святом вітаю тебе,

Дарую закохане серце своє!

***

Ти музика мого життя,

Чарівний спів без слів, без порівняння

Мелодія, якій немає вороття,

Бо душі наші з’єднані коханням!

У вас я влип, як в павутину!

З днем Святого Валентина!

***

Кохаю тебе, мій коханий,

Кохаю в сні і наяву,

Кохаю від ночі й до рання

Тобою одним я живу.

***

Скільки зірочок на небі,

Скільки камінців на дні,

Стільки палких поцілунків

Посилаю я тобі!

Ранее OBOZ.UA рассказывал, изменилась ли дата Дня святого Валентина с переходом на новый церковный календарь.

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