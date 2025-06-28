С Днем Конституции: красивые украинские поздравления: красивые украинские поздравления

28 июня в Украине отмечают один из ключевых государственных праздников – День Конституции. Эта дата приурочена к принятию Основного закона страны, который закрепляет права и свободы граждан, определяет принципы государственного устройства и гарантирует суверенитет Украины.

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28 июня 1996 года Верховная Рада после почти суточного заседания приняла Конституцию. В честь этого праздника OBOZ.UA публикует подборку поздравлений, которые передают уважение к Основному закону и пожелания украинцам мира, силы и правовой уверенности в будущем.

Поздравления с Днем Конституции в прозе

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С Днем Конституции Украины! Этот день напоминает нам, что свобода завоевывается ежедневным трудом и мужеством народа. Желаю всем украинцам мира, веры, мудрости и внутренней силы. Пусть наш Основной Закон всегда будет источником единства, а не формальности. Слава Украине правовой, сильной, независимой!

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С Днем Конституции Украины! Этот день символизирует не только юридический акт, а момент, когда мы сказали: мы есть, мы – свободные, мы – народ. Желаю каждому гражданину нашей страны мира, стабильности, возможностей для развития и сильной защиты своих прав. Пусть закон служит обществу, а не отдельным интересам.

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Искренне поздравляю с Днем Конституции Украины! Этот праздник не просто о законе, он о нашей воле быть хозяевами на своей земле. Конституция – это основа нашего государства, нашей свободы, наших прав. Желаю, чтобы каждый украинец жил в обществе, где закон работает одинаково для всех, где уважают личность и поддерживают развитие. Мира и стабильности нашему государству, ответственного гражданства каждому из нас. Пусть Конституция будет не только документом, а частью нашего национального самосознания.

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С праздником! С Днем Конституции Украины! Желаю каждому почувствовать себя частью свободного, сильного народа, который уважает закон, поддерживает ближнего и не предает себя. Пусть каждое право, закрепленное в Конституции, будет гарантированным в жизни. Желаю вдохновения, внутреннего спокойствия, профессионального роста и счастливого будущего под мирным небом.

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Поздравляю с одним из главных праздников нашего государства - Днем Конституции! Это символ нашей независимости, правового сознания и общей ответственности. Верю, что с каждым годом мы не просто будем уважать текст Основного Закона, но и наполнять его реальным содержанием – в справедливых судах, свободных медиа, честной политике и достойной жизни. Пусть в каждом доме будет благополучие и согласие, в каждом сердце – вера в закон и в собственную силу. Вместе мы строим Украину, где закон – превыше всего.

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С Днем Конституции Украины! Этот день – не только о принятом документе, а о ценностях, которые мы выбрали как нация: свободу, достоинство, верховенство права. Именно на этих принципах стоит наше государство и именно за них борются наши защитники. Пусть в нашей жизни всегда будет место для справедливости, ответственности, взаимоуважения. Желаю мудрости тем, кто принимает решения, и силы тем, кто их реализует. Каждому из нас – ясных мыслей, светлых мечтаний и правовой уверенности в завтрашнем дне.

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Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции – праздником, символизирующим рождение нового правового государства. Желаю каждому из нас жить в стране, где закон работает, а права человека защищены не на словах, а на деле. Пусть Конституция не будет лишь формальностью, а станет живой основой нашего сосуществования, нашего диалога, нашего будущего. Пусть она помогает нам быть сильными, достойными и справедливыми. Мира, согласия, веры в добро и победу!

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С Днем Конституции! Пусть сила закона будет на стороне достоинства, правды и добра. Мира, решимости и веры в сильную Украину!

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Поздравляю с Днем Конституции! Основной закон обеспечивает равенство, свободу, безопасность и ответственность. Пусть эти принципы будут не только словами, а действиями. Желаю, чтобы каждый из нас чувствовал себя защищенным в собственной стране, знал свои права и уважал других. Сила в единстве, а единство – в справедливом порядке. С праздником всех нас!

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День Конституции – это день достоинства, закона и будущего. Уважаем закон, боремся за справедливость, держимся друг друга. Наша Конституция – это не просто документ, а голос нации, которая верит в свое право на свободу.

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С праздником украинского права, свободы и государственности! С Днем Конституции! Желаю, чтобы каждое слово Основного закона было подкреплено реальными действиями, чтобы закон защищал, чтобы власть служила людям. Пусть каждый украинец живет с достоинством, с надеждой, с уверенностью в завтрашнем дне.

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Поздравляю с Днем Конституции! Пусть этот день будет напоминанием о том, что настоящая независимость – это не только границы, но и права, свободы, ответственность и справедливость. Желаю Украине процветания, гражданам – уважения к себе и к государству, власти – мудрости. Пусть закон всегда стоит на страже мира, благополучия и достоинства украинского народа.

Поздравление с Днем Конституции в стихах

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З Днем Конституції! Хай прапор майорить,

Хай гімн звучить наш гордо і звитяжно,

Хай неба буде чистою блакить,

Лани хай колосяться неосяжні.

Бажаємо країні щастя ми,

До розквіту іде хай неупинно,

Як пташка з золотавими крильми,

Ти до висот здіймайся, Україно!

***

Я – українець. Є у мене право

На рідну мову та свою державу,

На гордий прапор золотисто-синій,

На щастя жити у такій країні.

Я – українець. Хочу право мати

Завжди усе, що думаю, казати,

На незалежну та міцну державу,

На все, що гарантовано по праву.

Я – українець. І моє це право

Любити землю горду й величаву,

Та дух свободи набирати в груди.

Я – українець. Був ним, є, і буду!

***

З Днем Конституції – основою держави,

Що надає нам, де потрібно право.

Для України – значуща подія,

Хай буде мир і спокій, і надія!

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в течение 1990-1996 годов было разработано аж 15 проектов Конституции. Наиболее спорными оказаться вопросы о разделении власти, частной собственности, статусе русского языка и национальной символике.

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