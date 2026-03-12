С Ближнего Востока в Варшаву эвакуировали 16 граждан Украины: в МИД раскрыли подробности

Министерство иностранных дел Украины провело успешную эвакуация 16 украинцев из регионов конфликта на Ближнем Востоке в Варшаву. В этом дипведомству способствовало МИД Польши.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в четверг, 12 марта. Два дня подряд, как сообщается, дипломаты из четырех стран проводили координацию эвакуации украинцев в Варшаву.

Что известно

Как говорят в украинском МИД, диппредставительства Украины в Польше, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Кувейте проводили координацию вывоза украинских соотечественников, которые находились в угрозе из-за иранской агрессии в регионе.

Отмечается, что осуществить такой этап эвакуации удалось благодаря слаженной работе дипломатов в нескольких странах одновременно.

"Глава МИД Андрей Сибига держит на личном контроле защиту прав граждан и осуществления эвакуаций", — говорится в сообщении.

Украинское дипведомство выразило благодарность официальной Варшаве за логистическую помощь в эвакуации, а также отметило важную координационную роль Евросоюза в этом процессе.

Напомним, ранее стало известно, что эскалация боевых действий на Ближнем Востоке, где продолжается конфликт стран антииранской коалиции с Ираном стала причиной беспокойства финансового сообщества Дубая. На этом фоне работники банковского сектора запасаются продуктами и продумывают пути для отъезда.

Как уже сообщал OBOZ.UA, война на Ближнем Востоке резко бьет и по ценам на нефть. Но президент США Дональд Трамп рассматривает ряд шагов, которые могут помочь снизить мировые котировки, в частности смягчение санкций против России и использование стратегических запасов нефти.

