Банкиры бегут из мирового финансового центра: какова ситуация в Дубае после атак Ирана

Эскалация боевых действий на Ближнем Востоке, где продолжается конфликт между Ираном с одной стороны и США и Израилем с другой, стала причиной беспокойства финансового сообщества Дубая. На этом фоне сотрудники банковского сектора запасаются продуктами и продумывают пути для отъезда.

Об этом сообщает The Banker. Впрочем, отмечается, что о массовом отъезде банкиров из Объединенных Арабских Эмиратов речь пока не идет.

Кроме военных баз США Иран наносит удары и по мирной инфраструктуре соседних стран. Досталось и Эмиратам, где под огонь попали Международный аэропорт Дубая, порт Джебель-Али и нефтеперерабатывающие заводы. Кроме того, обломки БПЛА упали вблизи отеля Fairmont The Palm.

Ожидая, что конфликт может затянуться, представитель топ-менеджмента одного из международных банков в ОАЭ (гражданин Великобритании) признался медиа, что начал делать запасы еды. По его словам, ситуация выглядит "чрезвычайно тревожной".

Другой британский подданный, работающий в финансовой сфере, сообщил, что планирует оставаться в Дубае еще примерно неделю. Если к тому времени боевые действия не прекратятся, он собирается вместе с семьей возвращаться в Великобританию.

Но в целом выезд из ОАЭ пока затруднен из-за массовой отмены авиарейсов в регионе. Так, авиакомпания Emirates сообщила, что сейчас выполняет ограниченное количество рейсов, а транзитные пассажиры могут лететь через Дубай только при условии, что их пересадочные рейсы работают.

Впрочем, некоторые иностранцы все же покинули регион. Один из работников финансовой сферы выехал из Дубая в оманский Маскат, откуда затем вылетел в Великобританию.

Несмотря на отдельные отъезды иностранцев, в финансовом секторе Дубая пока не наблюдается паники. Один из финансистов отметил, что город уже переживал серьезные кризисы – от финансового кризиса 2009 года до пандемии.

По его словам, после пандемии власти Эмиратов значительно усилили системы кризисного управления и логистические цепи, что помогает поддерживать стабильность даже в сложных условиях.

Несмотря на войну, Дубай остается одним из ведущих финансовых центров мира. В рейтинге Global Financial Centres Index город занимает 11-е место, опережая такие финансовые центры, как Франкфурт, Токио и Париж.

Как уже сообщал OBOZ.UA, война на Ближнем Востоке резко бьет и по ценам на нефть. Но президент США Дональд Трамп рассматривает ряд шагов, которые могут помочь снизить мировые котировки, в частности смягчение санкций против России и использование стратегических запасов нефти.

