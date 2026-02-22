Россия ударила ракетой по американскому предприятию на Сумщине: Сибига рассказал подробности

Россия 21 февраля атаковала Сумскую область. Под ударом оказалось американское предприятие Mondelez в Тростянце: российская ракета попала в один из производственных корпусов.

Это было абсолютно гражданское предприятие, работавшее с 1990-х, ударив по нему, Россия нанесла удар не только по Украине, но и по американским бизнес-интересам. Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем аккаунте в сети Х.

Россия ударила по американскому предприятию на Сумщине

Во время ракетного удара по Тростянцу 21 февраля российская ракета попала в американское предприятие.

"Россия нанесла удар по еще одному американскому бизнесу в Украине – гражданскому производственному объекту Mondelez в Тростянце, что является одной из первых крупных инвестиций США в независимую экономику Украины. Ракета попала в один из производственных корпусов. К счастью, обошлось без жертв", – написал глава украинской дипломатии.

Сибига добавил, что целились военные государства-агрессора не по военной цели, а по заводу, который "работает с 1990-х годов, производит продукцию всемирно известных брендов, трудоустраивает украинцев, делает вклад в нашу и американскую экономику".

"Когда российские ракеты поражают такие объекты, они направлены не только на Украину. Они направлены против американских бизнес-интересов в Европе. Москва не может говорить об экономическом диалоге с Соединенными Штатами, атакуя производственные мощности, принадлежащие США. Нападения на мирную промышленность – это не война, а преднамеренный экономический террор. За это должна быть возложена ответственность", – подчеркнул министр иностранных дел.

Как сообщал OBOZ.UA, утром накануне РФ нанесла авиаудар по Сумам. В результате военного преступления ранения получили мирные жители, в том числе дети. На месте атаки зафиксированы существенные разрушения.

Также россияне трижды атаковали дронами гражданских на Сумщине. Известно, что шесть человек погибли, есть раненые.

