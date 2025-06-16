Россия атакует роддомы, поликлиники, амбулатории: сколько медучреждений в Украине повреждены или разрушены

В Украине за время полномасштабной войны (по состоянию на начало июня 2025 года) российской оккупационной армией повреждено или разрушено 2354 объекта в составе 769 медицинских учреждений. Речь идет о больницах, амбулаториях, родильных домах, поликлиниках и т.д.

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Статистику 16 июня обнародовала на официальном сайте пресс-служба Минздрава. Огромное количество потерь медицинской инфраструктуры свидетельствует, что Россия обстреливает ее систематически.

Более того, реальное количество выше 2354 объектов, ведь на временно оккупированных территориях невозможно получить полную информацию о состоянии медучреждений.

Министерство здравоохранения отчиталось, что уже полностью восстановлены 653 объекта, еще 315 – частично. Среди них есть расположенные на деоккупированных территориях, а также те, которые получили незначительные повреждения (выбитые стекла, окна, поврежденные фасады, разрушенные кровли).

Более 1400 поврежденных объектов продолжают работать полноценно или частично, еще часть эвакуированы в другие помещения.

"Минздрав Украины вместе с международными партнерами продолжает работу по восстановлению разрушенных медицинских учреждений, чтобы каждый украинец имел доступ к качественной медицинской помощи – даже в условиях полномасштабной войны. Благодаря постоянной работе по реконструкции, восстановленные больницы уже возвращаются к полноценной работе, а пациенты получают необходимые услуги", – заверило ведомство.

Напомним, что поврежденное здание лечебно-диагностического корпуса НДСБ "Охматдет" в Киеве, пострадавшее из-за ракетного удара противника 8 июля 2924 года, пока так и не восстановлено.

Как писал OBOZ.UA, в результате дронового обстрела Одессы в ночь на 10 июня российские войска повредили административную часть одного из роддомов. Поскольку пациентов и персонал эвакуировали вовремя, потерпевших не было.

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