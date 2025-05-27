1. Что там с восстановлением "Охматдета"?

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23 мая по результатам открытой процедуры закупки, проведенной на платформе Prozorro, был определен победитель на проведение капитального ремонта здания лечебно-диагностического корпуса НДСБ "Охматдет". Наиболее экономически выгодное предложение – 293 млн грн – предоставило ООО "Риола-Модуль ЛТД". Уполномоченное лицо больницы при участии международной инжиниринговой компании Eptisa Servicios de Ingeniería провело проверку всей документации. ООО "Риола-Модуль ЛТД" соответствует всем квалификационным требованиям, предусмотренным условиями закупки.

2. Куда делись средства благотворительного фонда "Охматдет-Здоровое детство"?

Как утверждает руководство фонда, все деньги на его счетах. Именно он зарегистрирован на Prozorro как плательщик в указанной закупке. Средства, собранные летом прошлого года, будут использованы по целевому назначению – на восстановление больницы.

3. Почему так затянулось восстановление?

После громкого скандала с проведением первого тендера на восстановление больницы летом 2024 года, который вызвал широкую общественную реакцию, было сменено руководство "Охматдета". Исполняющим обязанности генерального директора НДСБ "Охматдет" стал Александр Урин – его кандидатуру выбрал трудовой коллектив больницы. Нынешнее руководство больницы наладило взаимоотношения с руководством фонда, эффективно сотрудничает ради общей цели – быстрое и качественное восстановление больницы.

4. Не наступят ли больница и фонд снова на те же грабли?

Это невозможно даже теоретически. Все решения по восстановлению больницы обсуждаются и принимаются на заседаниях Совета по восстановлению, в состав которого входят представители НДСБ "Охматдет", Минздрава Украины и благотворители, в частности представители бизнеса, которые сделали самые большие донаты. Совет обеспечивает прозрачность и взвешенность всех процессов. Их общим решением было проводить все тендерные процедуры согласно процедурам, предусмотренным действующим законодательством: плюсы такого подхода – минимизация коррупции, минусы – забюрократизованность процедур.

5. Восстановление "Охматдета" включает в себя следующие компоненты:

лечебно-диагностический корпус (новый корпус);

хирургический корпус;

токсикологический корпус (памятник архитектуры);

трансформаторная подстанция;

административный корпус (памятник архитектуры).

6. Почему не начали восстановление зимой?

Летом 2024 года, сразу после обстрела, полноценные ремонтные работы не были начаты. Результаты первого тендера вызвали значительное общественное возмущение, что привело к кадровым решениям: предыдущее руководство было отстранено, а временное исполнение обязанностей генерального директора больницы было возложено на Александра Урина. Новое руководство вернуло процессу восстановления прозрачность в соответствии с действующими процедурами публичных закупок.

В итоге полноценные капитальные работы не могли быть начаты зимой из-за погодных условий. Именно поэтому больница была вынуждена оперативно выполнить первоочередные противоаварийные мероприятия, чтобы защитить здания от внешних воздействий (профинансировано БФ "Таблеточки"). Благодаря этому больница смогла принимать пациентов на 15% больше по сравнению с предыдущей вместимостью после взрыва, обеспечивать надлежащие условия для их лечения и прошла отопительный сезон.

7. Процесс восстановления будет длиться долго?

Процесс включает в себя соответствие государственным строительным нормам и техническим стандартам, экспертизу, проведение закупок на платформе Prozorro, разработку и утверждение проектной документации, многоуровневый контроль безопасности из-за самой высокой категории сложности строительства, строительные работы и тому подобное. К тому же больница продолжает работать, поэтому восстановление требует специальной логистики, а строительные работы должны быть выполнены так, чтобы не мешать оказанию медицинской помощи.

Вся проектная документация обязательно проходит государственную экспертизу. Это ключевое требование для проверки соответствия всем нормам. Только после этого можно переходить к реализации проекта. Такой подход гарантирует безопасность пациентов и персонала и исключает коррупционные риски на процесс оценки.

8. Что было сделано за год:

- восстановлена работа всех отделений в уцелевших или частично поврежденных корпусах;

- выполнены первоочередные противоаварийные работы для защиты нового корпуса от внешних воздействий (профинансировано БФ "Таблеточки");

- проведена комплексная оценка состояния зданий и разработан план полного восстановления;

- при поддержке Всемирного банка к управлению проектом привлечена международная инжиниринговая компания Eptisа Servicios de Ingeniería – в соответствии с европейскими стандартами;

- создан Совет по восстановлению, который обеспечивает прозрачность всех процессов;

- создан заведующими отделений больницы Совет по восстановлению и стратегическому развитию НДСБ "Охматдет" – это постоянно действующий консультативно-совещательный орган, созданный с целью привлечения работников больницы к решению вопросов, связанных с ее функционированием.

Лечебно-диагностический корпус (новый корпус):

- выполнены первоочередные противоаварийные работы (7,5 млн грн, плательщик БФ "Таблеточки");

- выполнен технический надзор (132 117 грн, плательщик БФ "Таблеточки");

- привлечена Служба заказчика (плательщик Всемирный банк, time based договор);

- подписан контракт на разработку проектной документации (13,77 млн грн);

- объявлена процедура закупки на капитальные ремонтные работы – победитель ООО "Риола-Модуль ЛТД";

- восстановление нового корпуса будет полностью профинансировано благотворительным фондом "Охматдет – Здоровое детство".

Хирургический корпус:

- выполнено техническое обследование и получен технический отчет;

- разработано медицинское задание и медицинская программа с привлеченными специалистами;

- при поддержке Всемирного Банка привлечена компания "Ептиса Сервисиос де Индженерия, С.Л.", которая подготовила задание на проектирование;

- 12 марта 2025 года объявлена закупка по правилам Всемирного банка;

- 25 апреля 2025 года Комиссией по отбору утвержден отчет по оценке, который направлен на согласование во Всемирный банк.

Токсикологический корпус (памятник архитектуры):

- разработана научно-проектная документация и согласована Департаментом охраны культурного наследия Киева;

- объявлена процедура закупки на проведение консервационных работ – победитель: компания "Спецсервис" (сумма контракта – 4,58 млн грн);

- обеспечено финансирование консервации через платформу United24;

- начаты работы в мае 2025 года.

Административный корпус (памятник архитектуры):

- разработана научно-проектная документация Институтом "УкрНИИпроектреставрация";

- объявление процедуры закупки строительных работ по консервации корпуса запланировано на май 2025;

- источник финансирования – UNITED24 (ориентировочная стоимость 867 949,20 грн).

Трансформаторная подстанция:

- 14 апреля 2025 года подписан контракт с компанией "ИК Укрэнерго" на разработку проектно-сметной документации (2,41 млн грн, плательщик НДСБ "Охматдет");

- оборудование для подстанции доставлено и хранится на территории больницы;

- после разработки ПСД и проведения ее экспертизы ожидается тендер и проведение работ по строительству трансформаторной подстанции с нуля.

9. Мы смогли спасать жизни, оперировать, лечить даже в "трех стенах"... То есть в поврежденном здании.

"Охматдет" работает на полную мощность. Несмотря на повреждения, врачи продолжают оказывать высокоспециализированную помощь в полном объеме – на уровне, который сейчас выше, чем до прилета.

10. Мы открыты к общению.

"Охматдет" меняется, исправляет ошибки и мечтает о восстановлении. Вся наша команда, которая с первых дней полномасштабного вторжения принимала маленьких пациентов буквально с передовой и со всей страны, до сих пор днями и ночами на своих постах. С той лишь разницей, что трудовому коллективу удалось выбрать среди себя руководителей больницы, которые исповедуют прозрачную политику управления. Просим учесть это. Особенно журналистов, которые очень внимательно рассматривают все хозяйственные процессы больницы. Мы рады, что вы интересуетесь судьбой больницы, но просим при освещении восстановления НДСБ "Охматдет" опираться на официальные факты, а не эмоции или анонимные перепечатки, обращаться к нашим социальным сетям, а то и напрямую к руководству "Охматдета".