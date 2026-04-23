Российского блогера внесли в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины: чем он отличился

Известный российский блогер и автор онлайн-контента Александр Штефанов будет внесен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 23 апреля принял соответствующее решение и теперь планирует обратиться в Минкульт (именно последнее министерство отвечает за ведение указанного перечня).

Об этом сообщил сам регулятор. Как отмечается, основанием для такого решения стал мониторинг и анализ контента Штефанова, который "зафиксировал системное распространение антиукраинских нарративов и легитимизацию российской агрессии".

Что говорит регулятор

"Деятельность Александра Штефанова имеет системный характер и направлена на распространение пророссийских нарративов среди молодежи и зарубежной диаспоры. Его высказывания искажают историческую правду, легитимизируют акты агрессии РФ и создают реальную угрозу информационному суверенитету Украины", – отмечает Нацсовет по вопросам телерадиовещания.

Регулятор ссылается на четыре факта, выявленные в деятельности россиянина.

Во-первых, это незаконные поездки на оккупированные украинские территории . "В феврале 2023 года Штефанов незаконно посетил Мариуполь и Донецк в роли "волонтера" российской организации. Созданный по результатам поездки фильм "Обыкновенная денацификация" использовался для манипулятивного освещения последствий боевых действий ", – утверждают в Нацсовете.

. "В феврале 2023 года Штефанов незаконно посетил Мариуполь и Донецк в роли "волонтера" российской организации. Созданный по результатам поездки ", – утверждают в Нацсовете. Вторым фактом названо " отрицание принадлежности Крыма Украине ". И действительно, блогер неоднократно заявлял, что "нельзя просто брать и передавать Крым Украине", предлагая взамен "политические формулы" вроде двойной юрисдикции или повторных референдумов. Но это " фактически легитимизирует оккупацию полуострова ", считает регулятор.

". И действительно, блогер неоднократно заявлял, что "нельзя просто брать и передавать Крым Украине", предлагая взамен "политические формулы" вроде двойной юрисдикции или повторных референдумов. Но это " ", считает регулятор. Третьим названа " дискредитация украинской государственности ". А именно – Штефанов утверждал о якобы "системной дискриминации русскоязычных" в Украине до 2022 года .

". А именно – Штефанов утверждал о якобы . И четвертым поводом назван "исторический ревизионизм". "Во время лекций в Европе блогер отрицал трактовку Голодомора 1932–1933 годов как геноцида украинского народа, называл выдающихся деятелей украинской истории Ивана Мазепу и Степана Бандеру "предателями" и "террористами", а также распространял недостоверные утверждения об украинском освободительном движении", – утверждает регулятор.

О ком речь

Александр Штефанов сегодня считается новой звездой так называемых российских "системных либералов", хотя сам 27-летний блогер и ютубер из Москвы считает себя "последовательным социал-демократом". Высшее образование так и не получил – учился на историческом факультете МПГУ, но ушел в академический отпуск после начала полномасштабного вторжения.

Вышеупомянутый якобы "документальный" фильм "Обычная денацификация" Штефанов снял и выпустил за собственные деньги в феврале 2023 года. Лента рассказывает о жизни на оккупированных территориях Украины и в целом осуждает российскую агрессию.

Более того, после выхода этой ленты в стране-агрессоре признали Штефанова "иностранным агентом".

В феврале 2024 года на канале оппозиционного Юрия Дудя, который назвал его "новой звездой политического ютуба", вышло большое интервью со Штефановым. После этого блогер сбежал из России, потому что "опасается уголовного преследования".

Упомянутые регулятором заявления блогера о Мазепе и Бандере были сделаны в начале 2026 года, во время "лекций" в Европе "о главных мифах общей российско-украинской истории".

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Нацсовет по вопросам телерадиовещания внес в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности нашей страны, певицу-предательницу Любовь Успенскую. Соответствующее решение было принято регулятором еще в конце января.

Напомним, как украинки в изгнании Повалий и Успенская устроили показательное воссоединение в России и назвали причины своей измены.

