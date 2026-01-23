Известная певица-предательница попала в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания внес певицу-предательницу Любовь Успенскую в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности нашей страны. Соответствующее решение было принято регулятором 22 января.

Как указано на официальном сайте, Нацсовет провел анализ материалов медиа и социальных сетей и установил, что своими публичными заявлениями предательница поддерживает кровавую войну. Кроме того, певица участвовала в пропагандистских мероприятиях на временно оккупированных территориях Украины, незаконно ездила в Автономную Республику Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Не избегала Успенская и возможности поддержать российские военные формирования.

Среди других "достижений" запроданки регулятор выделил концерт в Донецке для оккупантов летом 2024 года. Тогда Любовь Успенская заявляла, что хотела "поднять боевой дух" российских захватчиков, поэтому и устроила шоу. А вот в январе 2025-го она присоединилась к инициативе российского продюсера Игоря Матвиенко перевести деньги на восстановление объектов культурного наследия на Курщине, пострадавших из-за войны.

Кроме того, запроданка уже находится под украинскими санкциями с 7 января 2023 года согласно указу президента Владимира Зеленского №4/2023.

Что известно о позиции Успенской

В 2023 году, во время визита в аннексированный Россией украинский Крым, исполнительница рассыпалась в комплиментах российским властям. Она цинично выдала, что до 2014-го на полуострове все якобы было очень плохо, однако теперь произошли изменения "в лучшую сторону".

"Крым очень сильно изменился. Стали лучше дороги. Я как раз вспоминала, как мы раньше мучились, добирались. И я уже даже не хотела работать. А сейчас здесь трассы, потрясающие виллы, панорамы. Я даже спросила водителя: "Вам нравится больше Крым тогдашний или нынешний?" Он сказал, конечно, что нынешний. Но это можно было и не спрашивать, все очевидно", – говорила запроданка.

Такое подхалимство к верхушке Кремля все же дало результат. В 2024 году Любовь Успенская получила российское гражданство. Такое "радостное событие" уроженка Киева прокомментировала очередным циничным заявлением: "Я уже отпраздновала получение гражданства. И я счастлива, что теперь являюсь гражданином такого великого государства. Я всегда любила Россию и думаю, что моя мечта осуществилась".

Кстати, "отрабатывая" паспорт страны-агрессора Успенская публично критиковала "предателей", которые покинули территорию РФ и не поддержали режим Кремля. Певица заявляла: "Я больше никогда не прощаю измены, бывших нет... Предатель, и в Африке – предатель. Лично мне они отвратительны – всем, кто уехал. И не просто ушли, но и очернили страну, которая дала им возможность". Иронично, что такие слова прозвучали из уст человека, который сам в свое время предал Украину.

