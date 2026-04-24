Трамп признался, будет ли применять против Ирана ядерное оружие

США не будут применять ядерное оружие против Ирана. В этом нет необходимости, потому что Соединенные Штаты уже "уничтожили" оппонента с помощью обычных методов войны.

Соответствующее заявление 23 апреля сделал американский президент Дональд Трамп, общаясь с прессой в Овальном кабинете Белого дома. Когда одна из журналисток задала вопрос, рассматривает ли Трамп возможность удара ЯЗ, он ответил:

"Нет, нет. Нам это не нужно. Какой глупый вопрос! Зачем мне использовать ядерное оружие, если мы полностью – обычным способом – уничтожили их и без него?".

Республиканец добавил, что ядерное оружие "никогда не должно быть применено никем".

Администрация Трампа не знает, кто руководит Ираном

Многие вопросы касались продолжительности конфликта между Соединенными Штатами и Исламской Республикой и затягиванию переговорного процесса.

"Они медлят, потому что они... Мы не знаем, с кем иметь дело. Они знают, кто лидер в этой стране – а мы не знаем, кто лидер в Иране", – заявил Трамп, заверив, что до момента окончания войны "пройдет очень мало времени".

"Они находятся в хаосе, поэтому мы подумали, что дадим им небольшой шанс решить некоторые из их проблем", – добавил он.

Президент США попросил его не торопить

Глава Белого дома заверил, что иранцы хотят договориться и согласятся подписать мирное соглашение.

Трамп отказался сказать, как долго он готов затягивать войну, ответив журналисту: "Не торопите меня".

"Итак, мы во Вьетнаме уже 18 лет, мы в Ираке много-много лет... Не люблю говорить о Второй мировой войне, потому что это было что-то важное, но мы были четыре с половиной, почти пять лет во Второй мировой войне", – сказал Трамп.

Текущее прекращение огня он подает как многообещающий знак в переговорах, настаивая, что США "остановились немного раньше", потому что иранцы "хотели мира".

"Я не хочу спешить, знаете, потому что в каждой статье пишут: "О, у Трампа мало времени". Нет, нет! Знаете, у кого мало времени? (Имеет в виду Иран. – Ред.). Потому что если они не начнут добывать свою нефть, вся их нефтяная инфраструктура взорвется. Потому что они не имеют места для ее хранения", – сказал президент США.

Как писал OBOZ.UA:

– Накануне Дональд Трамп заявил, что не имеет "никаких временных рамок" окончания войны против Ирана, хотя ранее он говорил, что конфликт продлится от четырех до шести недель.

– В Пентагоне считают, что полная очистка Ормузского пролива от мин, развернутых иранскими военными, может занять шесть месяцев и операция вряд ли начнется до окончания войны. Таким образом, экономическое влияние конфликта на мировую экономику и, в частности, на стоимость топлива может продлиться до конца этого года или еще дольше.

