Российских исполнителей на стриминговых платформах могут блокировать по решению СНБО: что известно

В Украине готовят механизм блокировки российских исполнителей на музыкальных стриминговых платформах. Уже определили первых 120 артистов, в отношении которых Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) может ввести ограничения.

Видео дня

Об этом в комментарии СМИ рассказал председатель подкомитета по вопросам музыкальной индустрии комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики и президент Всеукраинской ассоциации музыкальных событий "UAME" Александр Санченко. По его словам, ассоциация UAME создала открытую Google-форму и обратилась к музыкальным медиа, чтобы собрать информацию о российских исполнителях.

"Туда добавили перечень исполнителей и подали в Службу безопасности Украины, а они или Минкульт подают на СНБО. Часть уже вынесена, часть в процессе", – отметил Санченко.

Кроме того, провели консультации с представителями стриминговых платформ. Они готовы реагировать на ограничения либо на законодательном уровне, либо на основе санкций СНБО. Последние позволяют блокировать конкретных артистов по геолокации или удалять контент, который имеет незаконное содержание.

"Они (представители плафтрорм – ред.) нам фактически сказали, что есть два варианта: вы или законом принимаете, что, например, по языковому признаку надо запрещать, тогда мы будем реагировать; или у вас есть санкции СНБО по конкретным артистам и вы обращаетесь, что вы хотите заблокировать по геолокации, чтобы они не выдавались в Украине, или удалить, если это имеет отношение к терроризму или так далее"

Санченко подчеркнул, что первый вариант запрета неприемлем с точки зрения евроинтеграции, поэтому сейчас идет работа над ускорением решений СНБО. Ожидается, что в ближайшее время информацию о первых 120 артистах пришлют плафтормам для блокировки в Украине.

Отдельно депутат пояснил, что пока процедура "белых списков" не применялась. Решение по контенту исполнителя могут пересмотреть, если он публично осудит российскую агрессию.

"Еще в прошлом законодательстве мы предусматривали "белые списки", там есть процедура, пока ноль артистов в тех списках. Это означает, что этот артист публично пишет в СБУ, что осуждает российскую агрессию, и дальше принимается решение, что мы его можем оставлять в медийном поле. Мы сделали такой жест несколько лет назад, потому что думали, что это будет их побуждать выходить с такой позицией, что нам было важно информационно, но никто не подался

Он также отметил, что количество русскоязычных песен украинских артистов будет уменьшаться естественным путем, особенно, если государство будет способствовать развитию украинской музыки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, петиция о полном запрете русскоязычных версий сайтов в Украине собрала необходимые 25 тысяч подписей. Документ на портале Кабинета министров уже преодолел установленный порог и теперь должен быть официально рассмотрен правительством.

Также напомним, 3 декабря Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект, которым одобрила правильный перевод Европейской хартии региональных языков. Из документа изъяли русский и несуществующий молдавский языки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!