"Роман, оператор беспилотников": в Бельгии почтили память украинского военного, которого не смогли спасти местные врачи. Фото

Министр обороны Бельгии Тео Франкен почтил память украинского военнослужащего, скончавшегося в Бельгии, где он находился на лечении после ожогов, полученных на войне. Его тело уже репатриировано на родину.

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Об этом Франкен сообщил на своей странице в Facebook. Он отметил, что это первый воин, которого им не удалось спасти.

Что известно

В Бельгии почтили память украинского военного, которого не смогли спасти бельгийские врачи. Его звали Роман, и он был оператором беспилотников. После полученных на войне ожогов мужчина находился в Бельгии на лечении.

Министр обороны Тео Франкен сказал, что это первый случай в их стране, когда украинского военного, которого доставили в Бельгию для получения медицинской помощи, спасти не удалось.

Также Франкен отметил, что тело украинского военного Романа уже репатриировали.

"Роман. Оператор беспилотников. Он получил ожоги и был доставлен в нашу страну. Наши врачи и медсестры не смогли его спасти. Десятки раз это удавалось, но в этот раз – нет. Прощай, Роман. Слава героям", – написал министр обороны.

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