"Результат огромной работы десятков людей": жена Кудряшова рассказала подробности перезахоронения Евгения Коновальца

18 августа в Украине на национальном военном мемориальном кладбище перезахоронили останки полковника Армии УНР, первого председателя ОУН Евгения Коновальца. За этим процессом стояла масштабная работа десятков людей – изучение архивов, поиск техники, организация процесса и т. д.

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Одним из участников этого процесса был заместитель командира 3-го армейского корпуса Родион Кудряшов. Его жена Анна Аршинникова поделилась подробностями перезахоронения первого председателя ОУН.

Что известно

Анна Аршинникова отметила, что перезахоронение Евгения Коновальца – это результат огромной невидимой работы десятков людей.

"Кто-то изучал архивы, кто-то искал технику, а кто-то буквально по деталям восстанавливал символы, которые должны были вновь ожить в нужный момент. Мой муж, Родион Кудряшов, был непосредственным участником этого процесса", – отметила она.

Так, вместе с командой Родион Кудряшов подготовил материал о том, как создавалось это событие "за кадром" и почему возрождение военной традиции сегодня имеет решающее значение.

"Когда видишь готовую картинку, трудно представить себе объем решений и обсуждений, стоящих за несколькими минутами торжеств. Это история о преемственности, которую мы возвращаем себе собственными руками", – подчеркнула Анна Аршинникова.

Интересные факты о процессе перезахоронения Коновальца

Анна Аршинникова поделилась интересными деталями о том, как проходил процесс перезахоронения Евгения Коновальца

Гроб везли на пушечном лафете, прицепленном к бронеавтомобилю "Austin" 1917 года, и именно такие машины были на вооружении войск УНР.

1917 года, и именно такие машины были на вооружении войск УНР. Пушку 1908 года нашли на киностудии Довженко в качестве старого реквизита; на ней был боевой шрам от осколка на щите.

старого реквизита; на ней был боевой шрам от осколка на щите. На стволе пушки сохранилась уникальная надпись на украинском языке : "Обуховский завод", что свидетельствует о том, что она числилась на вооружении украинской армии ещё сто лет назад.

: "Обуховский завод", что свидетельствует о том, что она числилась на вооружении украинской армии ещё сто лет назад. Военные вернули технику в строй, официально поставив её на баланс как исторические объекты.

Также она отметила, что в Киеве можно посетить выставку "З поверненням, Провіднику!" возле завода "Арсенал". Там можно воочию увидеть ту самую восстановленную технику.

Что предшествовало

18 августа на национальном военном мемориальном кладбище состоялась церемония перезахоронения останков полковника Армии УНР, первого председателя ОУН Евгения Коновальца. В мероприятии принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который подчеркнул, что Украина возвращает домой выдающегося сына украинского народа.

В будущем останки планируется перезахоронить в Украинском национальном пантеоне.

Владимир Зеленский отметил, что судьба полковника Коновальца была одновременно героической и трагической и стала своеобразным символом целой эпохи в истории Украины.

"К великому сожалению, тогда Украина не смогла утвердиться — не хватило единства, не хватило мудрости у тогдашних политических лидеров, не хватило умения налаживать подлинные связи с миром. Но время Украины настало, независимость была восстановлена, мы защитили право Украины быть собой", – сказал Зеленский.

Напомним, 11 августа в Роттердаме на кладбище "Кроссвейк" провели эксгумацию останков Евгения Коновальца. Прах полковника планировали вернуть в Украину и перезахоронить на Национальном военном мемориальном кладбище.

Как писал OBOZ.UA, 13 августа в Украину доставили прах полковника Армии УНР Евгения Коновальца. На родине его встретили с государственными и военными почестями.

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