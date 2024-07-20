Роль родителей во время войны: о чем говорилось на тренинге от Фонда Рината Ахметова

Нам пришлось жить во время хаоса. В такие периоды взрослым сложно справиться с собой, своим страхом и раздражением, что сказывается и на детях. На тренинге "Усиление функции отца как профилактика домашнего насилия, эмоционального и физического насилия в семье", организованном в рамках программы "Сиротству - нет!" Фонду Рината Ахметова прозвучали подсказки, как экологически успокоить собственные эмоции, сообщают в Фонде.

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Так, по словам ведущей тренинга, доктора философии в психологии, психоаналитика Лилии Захарияш, существуют три типа привязанности ребенка с родителями: надежный, избегающий и тревожный.

"Во взрослой жизни от типа привязанности будет зависеть, как человек может справиться с психической травмой, например, с травмой разлуки", — объясняет специалист.

Также она подробно рассказала, какие психологические особенности человека формируются благодаря контакту с родителями и что делать, если ребенок воспитывается без отца.

"Задача мамы – обеспечить потребность ребенка в любви и принятии, а отца – создать хребет, где есть понятные правила и порядок: что можно делать, что нет. Бывает, что матери приходится брать на себя такие функции. В таком случае крайне важной становится ее самодисциплина и ответственность", — объясняет Лилии Захарияш.

Мероприятие посетило 185 участников. Это усыновители, приемные родители, опекуны, специалисты областных (районных, городских) служб по делам детей и областных (районных, городских) центров социальных служб, а также психологи.

Смотрите тренинг здесь.

Фонд Рината Ахметова все 19 лет своей работы прилагает усилия к тому, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря программе "Сиротство — нет" уже более 10 тысяч детей в Украине нашли новые семьи.

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