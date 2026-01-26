Родители добавили не ту соль: на Днепропетровщине дети попали в больницу из-за драников

На Днепропетровщине несколько детей попали в больницу из-за отравления дерунами, приготовленными дома. Причиной инцидента стало случайное добавление нитритной соли, которая обычно используется для копчения мяса.

Состояние детей пока стабильное. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Инцидент произошел в Верхнеднепровской общине Каменского района.

Родители готовили деруны дома, однако ошибочно использовали нитритную соль вместо обычной поваренной. Эта соль содержит вещества, которые могут быть токсичными при употреблении в пищу, особенно для детей.

Детей срочно госпитализировали в Днепр, где они получили квалифицированную медицинскую помощь. Медики сообщают, что сейчас состояние детей удовлетворительное, их самочувствие улучшается, и угрозы жизни нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Калиновка в Винницкой области вспышка массового отравления. После употребления шаурмы в больницу попали 25 человек, среди которых семеро детей. Вероятный источник отравления – одно из заведений общественного питания, которое в настоящее время уже приостановило свою работу. Однако специалистов не допустили к проверке заведения, что является нарушением.

