Родился в Воронеже и отдал жизнь за Украину: на фронте погиб защитник из Донецкой области. Фото

Защищая Украину, отдал жизнь 49-летний воин из Донецкой области Евгений Алексеев. Мужчина родился в Воронеже, однако в 2015-м переехал в Украину и поселился в Краматорском районе вместе с семьей.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Евгений не колебался с выбором, на чью сторону стать – и с первых дней взял в руки оружие, чтобы защищать свою новую родину – до последнего вздоха. О потере рассказали в Александровской поселковой военной администрации.

Что известно

О гибели еще одного защитника Украины в Александровской поселковой военной администрации (Краматорский район Донецкой области) рассказали 17 октября.

"Небеса приняли нового ангела-хранителя. В адском огне войны погиб еще один защитник Украины Алексеев Евгений Валерьевич", – указано в сообщении.

Родился будущий украинский воин 12 января 1976 года – в российском Воронеже.

В 2015 году переехал в Украину и поселился вместе с молодой женой Оксаной в селе Львовка Михайловского старостинского округа.

"Был хорошим отцом для старшей дочери жены Юлии, а затем и собственной дочери Эрики", – отметили в Александровской СВА.

Сначала мужчина работал охранником на комбикормовом заводе. Далее же устроился рыбаком в совхоз "Маячка", что, уточнили в громаде, приносило ему не только деньги, но и удовольствие, ведь Евгений обожал рыбалку.

Когда его бывшая родина начала полномасштабное вторжение в Украину, мужчина встал на защиту страны, ставшей для него родной: в ряды Вооруженных сил Украины он стал еще с 3 марта 2022 года.

"Погиб Алексеев Евгений Валерьевич 13 октября 2025 года вблизи города Северск. Верный присяге до последнего вздоха, он не вернулся с передовой. Вечная память герою! Жизнь коротка, но слава вечна. Герой оставил после себя наследие мужества, на которое стоит равняться", – указано в сообщении Александровской СВА.

