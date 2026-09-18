Фонд Рината Ахметова выделит 200 тысяч долларов на кампанию по продвижению украинского фильма "Следы" на "Оскар"

По решению Рината Ахметова режиссёр Алиса Коваленко получит стипендию в размере 200 тысяч долларов США (9 млн грн) на международную кампанию по номинации на "Оскар" для документального фильма "Следы". 16 сентября 2026 года Украина выбрала эту картину в качестве национального кандидата на 99-ю премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Эта поддержка поможет представить "Следы" международному киносообществу на следующих этапах оскаровской гонки.

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"Решение Рината Ахметова поддержать Алису Коваленко и её фильм стипендией – личное и неслучайное. Еще ранее Музей "Голоса мирных" договорился с командой фильма о стратегическом партнерстве, ведь "Следы" соответствуют его философии. Это фильм о людях, которые после чрезвычайно тяжелых испытаний находят в себе силы жить дальше и рассказывают о пережитом от первого лица", – отметила Наталья Емченко, председатель Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова. – "Фонд Рината Ахметова стал первым благотворительным фондом в Украине, поддержавшим оскаровскую кампанию украинского фильма".

Документальный фильм "Следы" режиссёра Алисы Коваленко и сорежиссёра Марисы Никитюк рассказывает об украинских женщинах, переживших насилие и пытки во время российской агрессии. Героини картины отказываются называть себя жертвами. Через их истории фильм рассказывает о человеческой стойкости, солидарности, взаимной поддержке и надежде.

Одной из центральных героинь фильма стала Ирина Довгань из Донецка – бывшая пленница, историю которой знает весь мир благодаря New York Times. Сегодня она помогает другим женщинам и документирует их свидетельства на деоккупированных территориях Украины. Сама Алиса Коваленко является членом SEMA Ukraine и занимается правозащитной деятельностью. В 2019 году она стала первой женщиной в Украине, открыто рассказавшей о пережитом сексуальном насилии, связанном с войной.

"Выбор нашего документального фильма "Следы" для представления Украины на 99-й премии "Оскар" – это невероятная честь и ответственность. Но прежде всего – это площадка, которая сделает громче голоса женщин, отказавшихся молчать о пережитом, и привлечет внимание мира к преступлениям и пыткам, совершенным российскими оккупантами", – говорит Алиса Коваленко.

Мировая премьера "Следов" состоялась на Берлинском международном кинофестивале в 2026 году в секции Panorama Dokumente, где картина получила Приз зрительских симпатий. Впоследствии фильм стал лучшим в документальном конкурсе правозащитного фестиваля Movies That Matter в Гааге. Эта победа также открыла "Следам" возможность претендовать на номинацию в ещё одной категории премии "Оскар" – "Лучший полнометражный документальный фильм". Фильм также был отмечен двумя наградами Millennium Docs Against Gravity и вошёл в топ-20 зрительских фаворитов фестиваля Hot Docs в Торонто. Украинская премьера состоялась на Docudays UA.

Следующий этап оскаровского отбора – объявление 15 фильмов, которые войдут в шорт-лист категории "Лучший международный полнометражный фильм". Шорт-лист будет объявлен 15 декабря 2026 года. Пять номинантов станут известны 21 января 2027 года, а церемония вручения 99-й премии "Оскар" состоится 14 марта 2027 года.