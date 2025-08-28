УкраїнськаУКР
РФ уничтожает археологический памятник возле Мариуполя ради строительства трассы. Фото

София Закревская
Новости. Общество
2 минуты
354
Российские захватчики продолжают уничтожать уникальные археологические памятники на временно оккупированных территориях Украины. Возле Новоазовска на востоке от Мариуполя враг хочет закатать в асфальт остатки хазарского поселения VIII– X веков.

Все это делается ради расширения трассы. Об этом 27 августа сообщил Мариупольский городской совет.

Что происходит

Оккупанты проводят работы по расширению трассы "Новороссия" возле Новоазовска. В рамках этого процесса проводятся археологические исследования остатков хазарского поселения VIII–X веков, о чем пишут местные СМИ.

Россияне заявили о внесении этого памятника в государственные реестры. Несмотря на это, враг не отказался от планов строительства трассы на месте археологического объекта. Историческая территория будет закрыта новым дорожным полотном.

"В оккупации идет тотальное уничтожение культурных и исторических памятников Украины. Напомним, что в марте прошлого года российские захватчики уничтожили курган Дед, который находится по улице Пилипа Орлика в Центральном районе города", – отметили в горсовете Мариуполя.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе разрушили археологический памятник V тысячелетия до нашей эры. Для уничтожения кургана Дед, расположенного в центре города, оккупанты использовали экскаваторы.

Курган датировался V тысячелетием до н.э., и, по выводам историков, принадлежал к ямной культуре. В 2021 году было принято решение о сохранении этого памятника путем консервации. Однако оккупантов это не остановило от совершения вандализма.

