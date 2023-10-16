Украинские Карпаты замело снегом, ударил мороз. Фото и видео

Украинские Карпаты уже пришла зима. В понедельник, 16 октября, на горе Поп Иван Черногорский выпал снег.

Также там ударил мороз. Об этом сообщили на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

На горе облачно и туманно, а ветер достигает четырех метров в секунду.

"По состоянию на 08:00, 16:10.2023 на горе Пип Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 30 м), ветер западный, 4 м/с, температура воздуха -6°С", – говорится в сообщении.

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Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 8 октября, на высокогорье Карпат выпал первый снег. Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский составляла +1...-1 градус по Цельсию.

В Украине с понедельника 16 октября похолодает практически во всех регионах, холодный атмосферный фронт принесет на нашу территорию дожди и порывистый ветер.

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