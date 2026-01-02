Резерв+ временно не будет работать: в Минобороны назвали причину

Приложение для военнообязанных и призывников Резерв+ будет временно недоступно в ночь со 2 на 3 января 2026 года. Речь идет о периоде с 00:00 до 06:00 субботы.

Украинцев об этом предупредило Министерство обороны. Пресс-служба в своем Telegram-канале заявила: "В это время в приложении Резерв+ временно нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID".

Причина – в реестре "Оберіг" будут продолжаться плановые технические работы.

Чтобы иметь военно-учетный документ всегда под рукой, можно пользоваться его PDF-версией. Для этого на главном экране Резерв+ нужно нажать на плюс и выбрать пункт "Загрузить PDF".

"Работы завершатся в 06:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме", – заверили представители украинского оборонного ведомства.

Напомним:

30 декабря 2025 года Минобороны начало тестирование постановки на воинский учет в мобильном приложении Резерв+ без визита в ТЦК и СП.

С декабря Резерв ID, то есть электронные данные, сформированные через приложение Резерв+, стали основной формой военно-учетного документа в Украине для призывников, военнообязанных и резервистов. Для тех, кто не может пользоваться цифровой версией, все еще доступен бумажный формат.

