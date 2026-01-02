УкраїнськаУКР
русскийРУС

Резерв+ временно не будет работать: в Минобороны назвали причину

Дарья Дурова
Новости. Общество
1 минута
1,0 т.
Резерв+ временно не будет работать: в Минобороны назвали причину

Приложение для военнообязанных и призывников Резерв+ будет временно недоступно в ночь со 2 на 3 января 2026 года. Речь идет о периоде с 00:00 до 06:00 субботы.

Видео дня

Украинцев об этом предупредило Министерство обороны. Пресс-служба в своем Telegram-канале заявила: "В это время в приложении Резерв+ временно нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID".

Причина – в реестре "Оберіг" будут продолжаться плановые технические работы.

Чтобы иметь военно-учетный документ всегда под рукой, можно пользоваться его PDF-версией. Для этого на главном экране Резерв+ нужно нажать на плюс и выбрать пункт "Загрузить PDF".

"Работы завершатся в 06:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме", – заверили представители украинского оборонного ведомства.

Резерв+ временно не будет работать: в Минобороны назвали причину

Напомним:

Как писал OBOZ.UA, из Резерв+ в некоторых случаях может исчезнуть часть военно-учетных данных. Адвокаты объяснили, что это значит, как действовать и будут ли проблемы с ТЦК и СП.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe