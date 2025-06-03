'Ребенок начнет разговаривать': 3-летняя Катя из Днепра получила слуховые аппараты, обеспеченные Фондом Рината Ахметова

Катя родилась в 2022 году в подвале, во время одного из обстрелов Славянска. Младенцем попала в Днепр и оказалась в приемной семье. То, что дочь имеет проблемы со слухом, мама поняла сразу, ведь девочка плохо реагировала на слова и звуки. Сейчас, после всех необходимых обследований, 3-летняя Катя получила сверхсовременные слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова. Они подстраиваются под потребности ребенка – и теперь девочка будет учиться говорить.

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"Мы ждем, что Катя будет у нас певицей. Она иногда становится возле колонки и двигается так, будто собралась танцевать и петь. Я верю, что она станет разговаривать и очень благодарна Фонду Рината Ахметова за своевременную и необходимую помощь ребенку. Мы понимали, что время работало против нее", – говорит Татьяна, которая занимается Катей.

Татьяна - вынужденная переселенка из Лисичанска. С началом полномасштабной войны она переехала в Днепр, где стала приемной мамой для четырех детей. Женщина признается, что самостоятельно приобрести слуховые аппараты не смогла бы, поэтому радуется, что ее ребенок теперь сможет адаптироваться в обществе.

"У Кати довольно большая потеря слуха – она слышит только громкие звуки. Благодаря слуховым протезам и правильному обучению у нее обязательно появятся разговорные навыки. Это умные аппараты, которые настраиваются индивидуально. Важно, что они анализируют конкретную акустическую ситуацию, в которой находится ребенок, и адаптируются под нее", – говорит Ирина Банник, аудолог-слухопротезист "Центра слуха".

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с нарушениями слуха в возрасте до 7 лет, которые проживают или проживали в территориальных громадах в зонах боевых действий, оккупации или окружения.

Всего в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям" около 6 миллионов детей получили разностороннюю поддержку. "Ринат Ахметов – Детям. Помощь, которая дарит завтра!".

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, который нуждается в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0800509001 (с понедельника по пятницу) или пишите в мессенджер Фонда.