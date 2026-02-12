Разочаровался из-за русского языка в Киеве: украиноязычный француз-волонтер заявил, что 'не знает, хочет ли дальше жить в Украине'

Французский волонтер Николя Амбер, который выучил украинский язык и живет в нашей стране, был разочарован из-за русского языка в Киеве. У мужчины возник конфликт с телеканалом "Прямой", потому что оператор обращался к нему на языке страны-агрессора, а продюсер оправдывал работника.

Из-за этого Амбер заявил, что он "не знает, хочет ли дальше жить в Украине". Впоследствии канал "Прямой" публично признал ошибку, а француз принял извинения.

С чего все началось

Как сообщил Николя Амбер в Instagram, в Киеве французы в рамках гуманитарной миссии испекли 1200 хлебов. Оператор "Прямого", который снимал об этом сюжет, говорил с волонтером на русском языке, хотя тот попросил разговаривать с ним исключительно на украинском.

Иностранца это возмутило и он обратился к главному продюсеру канала. Виктор Медвидь в ответ на это сказал, что оператор является переселенцем с востока Украины, он "не государственный служащий" и в быту "не должен общаться на государственном языке", хотя ситуация произошла во время выполнения им профессиональных обязанностей.

Продюсер ссылался на Конституцию, объясняя, что "не имеет права ограничивать право работника на общение в быту на удобном ему языке". Кроме того, он написал, что "не понимает, каким образом Амбер как гражданин другой страны имеет право на это влиять со своей стороны".

После этого Николя в Instagram Stories написал, что он не знает, хочет ли дальше жить в Украине, потому что та Украина, которую он полюбил – через литературу и народные песни – "почти больше не существует в столице, в Киеве".

Ответ "Прямого"

На Facebook-странице телеканала впоследствии сообщили, что изучили ситуацию и разобрались внутри редакции в том, что произошло. Там признали, что их коллега ошибся – пытаясь быстрее наладить контакт с французскими волонтерами, оператор Евгений использовал русский язык, на котором общается в быту.

На странице "Прямого" отметили, что хотя оператор не является лицом канала, как ведущие или корреспонденты, это ошибка, которую они признают.

"Для "Прямого" вопрос языка – принципиальный, и никакие обстоятельства съемки не меняют этого правила. Уверены, что патриотическая и проукраинская позиция канала никогда ни у кого не вызывала сомнений", – сказано в заявлении.

Телеканал извинился у Николя за ситуацию и пригласил его в свою студию на эфир "во время следующих визитов в Киев, если он, все же, решит сюда приехать". Там отметили, что будут рады, если волонтер поделится своей историей со зрителями.

"В то же время, хотим обратиться к словам Николя о разочаровании Киевом и Украиной. Да, возможно Украина – это не только образ из книг, фольклора или народных песен. Это живая страна, которая прямо сейчас, у всех на глазах, борется за свою идентичность. И мы вместе с ней проходим этот сложный путь трансформации. И при этом твердо стоим на своих ценностях и делаем все, чтобы украинского пространства становилось больше – и его действительно становится больше из года в год", – сказано в сообщении.

Француз поблагодарил канал за извинения и способность признавать свои ошибки. В то же время он подчеркнул, что стоит оставаться "принципиальными в отношении языка".

"Это очень важно – особенно перед иностранцами – показывать, что Украина имеет свой язык. Потому что язык – это сердце этой борьбы. Это борьба за идентичность, достоинство и независимость", – написал волонтер.

