'Разбронирование будет точечным': в Минобороны объяснили, кого коснется снятия брони с медработников

Снятие брони с медицинских работников касается только специалистов дефицитных специальностей. Оно будет точечным. Речь в этом вопросе идет не о массовости, а об ответственном кадровом решении для спасения жизней.

Видео дня

Об этом заявили в Минобороны, комментируя сообщения в СМИ о якобы массовом снятии брони с медицинских работников. Там разъяснили, что запрос, который делает ведомство в Минздрав, касается только специалистов тех специальностей, прошедшие подготовку по военно-учетным специальностям и необходимые для доукомплектования медицинских подразделений ВСУ.

В частности, речь идет о таких должностях:

– санитарные инструкторы (медицинские сестры и братья);

– Фельдшеры;

– Военнообязанные лица офицерского состава с подготовкой по специальности "лечебное дело (семейный врач)" по контракту сроком на 1 год.

"Причина – дефицит кадров во фронтовых медицинских подразделениях после вступления в силу постановления КМУ №36, которое предусматривает 100% бронирование медиков", – отметили в Минобороны.

В ведомстве также напомнили, что разбронирование будет точечным, согласованным с Минздравом и областными департаментами.

Ранее стало известно о том, что Министерство здравоохранения получило обращение от Минобороны Украины и Медицинских сил ВСУ по поводу снятия бронирования с части медицинских работников.

OBOZ.UA уже объяснял кто может получить бронь от мобилизации в мае 2025 года. В частности, критически важные предприятия, учреждения и организации вправе забронировать мужчин от призыва на военную службу.

Напомним, что часть украинцев обязана явиться в ТЦК и СП даже без получения повестки. OBOZ.UA объяснял, кому нужно явиться в ТЦК даже без повестки с 1 мая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и у Viber.